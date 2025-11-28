RASKRINKAVANJE! Terza otkrio da je Luka NAMIGIVAO Aniti, poručio mu da prizna emocije, Vujović dao sve od sebe da se opere od toga: TI SI JEDAN LAŽOV! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ja mislim da je sve ovo čist inat. Ne vidim da je on zagrizao da bude sa Anitom, već da tera neku kontru - kazao je Ivan.

- Ne može da bude inat. Kad jednu ženu voliš, onda druga ne može da postoji, to je činjenica - kazala je Aneli.

- Ja verujem Aneli da si se ti ohladila, a za Luku mislim da mu se ne dopadaju ni Maja, ni Anita, dobre su ribe, ali njega samo rijaliti vuče - rekao je Ivan.

- Meni ne bi bilo lako da vidim Luku u zagrljaju druge žene, ali da mi se zgadio sada da budem ja sa njim, jeste - kazala je Aneli.

- Luki se dopada Anita. Jedino što ga je kočilo je to što nije znao da li ona želi da bude sa Filipom. Međutim, Anita želi da bude sa Filipom. To znači da će se sigurno Luka okrenuti Maji - kazao je Bora.

- Ja sam rekao da je meni veoma drago jer Luka više nije sa Aneli. On nije meni namignuo, već Aniti. On mora da bude iskren, vreme je za to - kazao je Terza.

- Terza je loš čovek, molio sam ga da mi Anitu ne nabacuje. Nisam zaljubljen ni u Anitu, ni u Maju, a ko šta hoće da priča, neka priča. Ja ni sa kim ne želim da budem - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.