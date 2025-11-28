AKTUELNO

ONA SE SAMO SPRDA: Terza istakao da Sofija pored Milana ubija vreme, Stojičkoviću prekipelo, pa je ODJAVIO za sva vremena: OD DANAS... (VIDEO)

Zamršeni odnosi!

Učesnicima Elite pušten je naredni video-klip u emisiji ''Gledanje snimaka'', te su učesnici imali priliku da vide kako Sofija Janićijević potencira razgovor sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Nisam ja potencirala ništa - kazala je Sofija.

- Milane, da li misliš da su emocije prestale između Sofije i Terze? - upitao je voditelj.

- Nisu, ja mislim. Nije moja stvar da se mešam u to, ja se sa njom samo družim - kazao je Milan.

- Na njoj je da radi šta želi, na njemu je kako će da se ponaša. Sa njim ne vidim nikakvu perspektivu, on je slobodan, neka radi šta želi - rekla je Mina.

- Ja sam mislio da su emocije između Sofije i Terze prošle, ali mi sada deluje da nije baš sve gotovo. Treba makar da popručaju - kazao je Asmin.

- Ja se držim svega što sam rekao. Meni je ona rekla, bez da sam je pitao da ni sa kim neće biti. Što mi išta govori? Ja želim njoj sreću sa Milanom. Malo-malo, mi se pogledamo, to je isitna. Znam kako diše. Znam šta radi i kako se ponaša. Ona je govorila za Anđela da je najlepši, sad govori sa Milana. Ona se samo sprda - rekao je Terza.

- Evo, ja ću da kažem samo da od dana današnjeg više ništa nemam sa Sofijom, nikakvu komunikaciju - kazao je Milan.

- Meni je veoma Milan zanimljiv i simpatičan. Rekla sam Milanu da ako uspeju pojedini učesnici da ga izmanipulišu iz sklone od mene, da nije stabilan i jak muškarac. Evo, ispostavilo se stvarno da nije jak muškarac, čim je sve ovo dopustio - kazala je Sofija.

Autor: S.Z.

