ONA JE ZGODNA, MLADA ŽENA: Murat očaran Teodorinom pojavom, ona priznala da ne bi bila sa njim, Bebica razvukao osmeh od uva do uva!

Nije mu se posrećilo!

Učesnicima Elite pušten je naredni video-klip u emisiji ''Gledanje snimaka'', te su učesnici imali priliku da čuju kako Teodora Delić hvali Muratovu brižnost.

- Ima svoje kvalitete. Ona je zgodna, mlada žena. Ne želim da vršim presiju na nju. Mogli bi i na Tajland da odemo posle rijalitija. Ja sam tu za nju, da joj dam hranu i piće, sve što joj treba - rekao je Murat.

- Murat je super momak, lepo mi je da pričamo. Mene on kao dečko ne zanima, ne bih volela da mu dajem lažnu nadu - rekla je Teodora.

- Da li Bebici daješ nadu da ćete se pomiriti? - upitao je voditelj.

- Ne, ne dajem mu nikakvu nadu - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

