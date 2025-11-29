NEMA VIŠE ZASIGURNE TROJKE, VEĆ ŠESTORKE: Ivan u svom stilu komentarisao Luku i Aneli, otkrio da je bolje da nisu zajedno pa pomenu Maju i Asmina (VIDEO)

Šok!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović koja je otkrila kakvo mišljenje ima o Luki Vujoviću:

- On jeste sladak, zanimljiv, ali je manipulator. Cela ta priča oko njega i Aneli, oni se sve vreme svađaju oko fan stranica, stalno oni pričaju o tome. Moram da kažem da to spajanje i sve,i ta večera, meni nije bitna, ja ću raditi kao ja želim - rekla je Anita.

Darko je nakon toga podigao Ivana Marinkovića koji je dao svoj sud:

- Ja nisam promenio mišljenje, pričao sam i sa Aneli. Moram da kažem da mi ovaj raskid nje i Luka, i njeno zbližavanje sa Asminom, to nije toliki problem. Ja sam rekao Luki pre par nedelja, moram da kažem da je Asmin i večeras poentirao, dokazano je da je Luka sebe precenio i da je sve ono što je bilo viđeno je previše od onoga što je on mislio da može da izbalansira. Ja sam bio na vezi sa Aneli i Lukom napolju, ali sam očigledno verovao da su oni dobri, vidimo da nisu bili. On je rekao da sam ja bio neko ko ih je podržavao, ali sam imao sukobe sa njima, a eto sada je jasno da njih dvoje ne trebaju da budu zajedno. Ovo je ozbiljna zasiguna šestorka, Aneli, Asmin, LUka, Maja, Filip, Anita, sve je to zamršeno - rekao je Ivan.

Autor: N.B.