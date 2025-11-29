AKTUELNO

Zadruga

Ne može ništa da im promakne: Dačo, Asmin i Mina odradili detaljnu analizu Luke Vujovića, pa ustanovili kakvu igru igra (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sklopili sve kockice!

Dačo Vrijević i Mina Vrbaški poveli su razgovor o Luki Vujoviću i njegovim igricama, a ubrzo im se pridružio i Asmin Durdžić kako bi pomogao u analizi.

- Maja je devojka koja se njemu sviđa - rekla je Mina,

- On je meni došao i rekao da ne gazim Maju mnogo. Ona se njemu žali, kao iz sprdnje, ali se žali - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti se ne javljaš da komentarišeše - rekla je Mina.

- Mene Milan podigne. Aneli je ušla zbog Maje i Luke, a sad radi u interes Aneli. Meni se to zove spletkarenje na sve strane. Mi ne znamo šta Luka hoće. Od kad ste ti i Aneli u Izolaciji izlaze vaši klipovi, a on nakon toga opet kreće da prilazi Maji. Večeras odlazi u sobu, pa do garderobera i gleda, pa dobacuje Miljani i gleda u Maju. On dolazi do raskršća, dobacuje Maji, pa se vraća do ogledala i dobacuje Maji. On i Maja izlaze i smeškaju se. Ja kažem Maji da namerno Asminu hoće da šukne jer si ti njemu, a Maja pita kako to mislim. Maja hoće da me navuče da ja kažem da se sviđa Asminu... Možda se njemu zapravo i Maja sviđa - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njemu se sviđa svaka devojka. On se vrti u krug kao kokoška, samo se blamira sve više - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić

