Nisi bio svoj, a nisi se samo ti ohladio: Luka do detalja analizirao odnos Anđele i Gastoza, pa shvatio da je PONIŽEN on, a ne Đuričićeva! (VIDEO)

Sklopio sve kockice!

Nenad Marinković Gastoz razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Danas smo se zaj*bavali, vrteo sam je po bazenu, gorelo je. Rekao sam Sofi da moram da obrijem k*rac jer je kao "prljavi Sančez" i to je kao muvanje - govorio je Gastoz.

- Ti treba da pričaš drugoj ribi da pričaš o drugom k*rcu? - pitala je Jordi.

- Pa jer me ne interesuje, to mi je kao tebi da sam rekao. Da li se tako muva riba? - nastavio je Gastoz.

- To baš pokazuje da ne muva devojku. Danas se stavlja akcenat na to da se Anđela ponižava, a ti ako gledaš ovde se Gastoz ponižava ako idemo logikom da ga je lagala i da pristaje da vidi sve. Ona je dobila to što hoće jer ona želi da bude sa njim, a ovde kaže da se ponižava ako se druži. To bi bilo kao da je neko Gastozu prvih mesec dana pričao da se ponižava, a da je odustao ne bi bio sa njim. Šta znači ponižavati se? To sa Sofi je zaj*bancija. Verujem da je njega više iznerviralo laganje, ali moje mišljenje je da si primetio od novembra da to nije ta tebe. Nisi je zavoleo, nije se desilo i ništa drugo me ne može da te opravda jer ti ako voliš boli te k*rac i da se j*bala sa 100 ljudi. Svaki korak njen u zadnjih mesec dana koji je napravila je tebe sama udaljila od sebe. Ti u nekom periodu nisi bio svoj, nije bilo tog žara, a sećam se početka vaše veze. Pričaju da si se samo ti ohladio, ali vidi se to i kod nje - pričao je Luka.

- Pavle je inače invalid koji čeka da ga neko primeti da bi ga vozakao jer nema preča posla. Za mene pričaju da se ne treznim, da li možemo da kažemo to i za Anđelu? Meni je oprošteno kad ne znam pola života, a za nju postoji jorgan i mogla je da mi kaže, ali mi nije verovala i to je to. Kad njoj ide na vodenicu to je to i sve stavljam to po strani, opet joj titram i evo - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić