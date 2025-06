"Mnoge bi želele ovde da budu sa njim" Ivan do detalja analizirao odnos Sofi i Gastoza, Anđeli krenula para na uši: OVO JE NAJVEĆI BLAM! (VIDEO)

Sasuo im sve u lice!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Sofi Tikačenko i Nenada Marinkovića Gastoza, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Ja sam odmah provalio da Sofi nije naivna, ali to do sad nije pokazivala. Pojedinci pokušavaju da ugase vatru u njoj, koja nije počela ni da gori. Ja ne bih rekla da se ona umešala u odnos. Ja sam govorio za Gastoza, poznavajući ga, on je čovek koji je prekinuo moje zbližavanje sa Keti i zato je prigrlio. On je to i sad uradio. Meni nije bilo bitno kad je Sofi uradila sa Matejom kad se pričalo za Majorku i s*ks. Ja bih rekao da pojedini ljudi počevšci od Sofije pokušavaju da se ograde od Sofi. Mnoge žene bi želele da bude sa Gastozom, ne jer je on prelepotan nego je on muzička zvezda i sve ove bi se poj*bale sa njim počevši od Džordi do najstarije ukućanke u kući. Ako mu znači da sam fan to ću reći i obožavam par njegovih pesama. Evo da kažem Anđeli da nikad nisam osporio njegovu karijeru, ali jesam da je pao na pečurke. Juče sam čuo od Sofije Sofine drugarice kad smo razgovarali, a ja sam pitao da li je stvarno nevina jer mi je čudno, a Sofija mi je na to rekla: "Da li si normalan, Ivane? Gde je nevina". Verujem da će Gastozu sad da bude mnogo lakše da priđe Sofi jer sam jedan od mnogih koji smatra da Gastoz gaji ozbiljne ambicije prema njoj. Gastoz ume tako polako da pusti da se nešto peče, pa to da uradi. Mislim da mu je kratko vremena ostalo za to. Verujem da je i Sofi opčinjena Gastozom, kao i 99% žena ovde. Dok traje cela frka za Gastoza i Anđelu ja posmatram ljude, ali većina devojaka je na Anđelinoj strani. Što se mene tiče mislim da je Sofi p*pušila priču i počela je da prepoznaje Gastozvu popularnost, odličan su par i trebali su ovo ranije da urade - pričao je on.

- Zna to Gale, zato i drži konce do jula - dodala je Anđela.

- Mislim da mu se Anđela nikad nije dopadala, a sad njegov želudac vari sve ono što je gurao. Mogu da kažem da je Gastoz pokazao ono što smo svi prepoznali njegova harizma, x faktor i sve što ga krasi pokazao je na početku, ali je to izgubio kad je ušao u vezu sa Anđelom, što mi je i normalno jer svi gubimo identitet u vezi. Mislim da je sad kad je izgubio identitet izgubio i prijatelje, a ostali su mu samo lažni, a to smatram i sebe. Mislim da su mu muškaci poput Munje i Terze gore vređali devojku za koje se borio. Sujetan je jako. Moram da kažem da mi je drago jer smo imali čudan i ne baš dobar odnos što ovo doživljavaš, a nije mi drago jer znam kakav si čovek. Drago mi je jer nisi slušao mene. Ovo što ti Anđela prebacuje i druženje sa nama pokazuješ jer se ne družiš sa nama, ali si pokazao da si pristupačniji. Uživam u ovom vašem sukobu, to je istina. Ja ću da ostavim Gastoza - rekao je Ivan.

- Ovo je p*šenje, blamovi jedni. Ovo je najveći blam večeras, isp*šili su mu i Ivan i Karić - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić