Prekipelo mu: Ena optužila Mateju da je ljubomoran na njen odnos sa Pejom, ona napravila karambol jer je ostavljena (VIDEO)

Sasuo joj sve u lice!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Mateju Matijevića.

- Ena je rekla da si jako ljubomoran na nju i Peju, šta ti to govori? Dok kad ćeš da joj ideš niz dlaku, a znaš da greši? Znaš koliko greši i znamo šta govori sa strane - glasilo je pitanje.

- Ona želi da sačuvamo odnos koji imamo. Ja sam njoj kad sam skočio rekao da mi se tako obratila poslednji put. Peja me je pitao da mu dam krevet kad odem u izolaciju, ona me je napala jer sam mu dao krevet i to je izgovorila. Ja mislim da se mnogo ponižavaš, napadaš mene jer mu dajem krevet, on hoće da ode, a ti ne daš da on ode - govorio je Mateja.

- Ja kad sam pričao sa njom da Mateja dođe u krevet kod nje ona nije reagovala, rekla je za stolom - dodao je Peja.

- Ja sam njoj prećutao tad, prežutaću joj sad. Ima svoje učešće koje se meni ne sviđa, ali želi da sačuvam naš odnos. Ako pređe granicu ja ću joj reći. I dalje sam tu da joj pomognem. Enu ovde upoznajem u nekim situacijama, prvi put kod nje vidim neke stvari, kao i tad kad je vilenela. Ja nisam moga da verujem da je rekla da sam ljubomoran... Ona ima neku eksloziju u mozgu, kompleks momenat i zato sam rekao da ću da se držim po strani. Ne želim da brojim, ali ovo je treći put da ispadaš nekorektna prema meni, a mene kopka da li to stvarno misliš? - govorio je Mateja.

- Ne, nego je ispalo da si ti protiv nas. Ne mogu da verujem da mu činiš uslugu da ima gde da spava - dodala je Ena Čolić.

- Ti se ponižavaš, pusti ga. On hoće da ode, a ti zabranjuješ svima da mu daju krevet - rekao je Matijević.

- Milica mi je rekla da su se ljubili u vrat i obraz, plači sad klošarko debela - vikala je Jelena.

- Svima ću da se smejem jer sam ostavljena - vikala je Ena.

Autor: A. Nikolić