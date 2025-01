Ovo je jedva čekala da čuje: Peja stao u Eninu zaštitu, Milovan ponovo oblatio Aleksandru! (VIDEO)

Sasuo joj sve u lice!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak i došao je trenutak da glasaju za najgore prijatelje u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Sofija Janićijević dala je reč Jeleni Ilić.

- Ja da ne bih bila licemer moram da navedem Munju, jer ga je poneo rijaliti, ali sam prihvatila izvinjenje jer mi je draga osoba. Kadra je pokušao da spletkari sa mnom jer i dalje voli moju prijateljicu Izabelu, ne zanimaš je i kad je bila ovde pokazala ti je ko si. Ena, trebala si da navedeš nekog od pripadnika "La Familije", blatite se ovde. To je Ena - govorila je Jelena.

- Ja ću da navedem Milovana, Terzu i na treće mesto osoba koja je meni bila prijatelj Milana, a izdala me je i nadam se da će da ispravi to - dodao je Gruja.

- Na prvo mesto bih da stavim odnos Aneli i Uroša Stanića, smatram da je to nekako najvećoi pokazatelj odnos iz rijaltija. Pošto mora jedna osoba staviću Aneli. Drugo mesto iz našeg odnosa staviću Kadru, ne mrzimo se, ne ogovaramo, samo me je povredilo jer sam te smatrao prijateljem, a ti si rekao da smo poznanici. Treće mesto ću da stavim osobe koje su prema Eni pokazale dvoličnosti, tako da će to biti Matea - govorio je Peja.

- Za mene je broj jedan mali Ćuba, ozbiljan mufljuz. Danas pokazuje kakav je prijatelj prema Soniju, a juče je dolazio ceo dan i tražio da ga postavi za vođu. Soni ga je obukao od glave do pete, ostavio mu 7000 dinara i sve iz prodavnice što je imao. Broj dva Aleksandra, Luka je pokazao da je veliki prijatelj prema njoj, bio je spreman da uradoi stvari za njeno dete i uradi stvari koje sam ja tražio. Bio je prijatelj i kad je ušla u vezu sa Ivanom. Ona misli da se priajteljstva dokazuju tako što se dva minuta valjaš po podu nakon diskvalifikacije. Nije pokazala da je prijatelj ni kad je krevet u pitanju, pala je pod Marinkovićev uticak, a rekla je kako neće da bude uzrok razdvajanja Sandre i Luke. Nije pokazala da je Sandri prijatelj jer je rekla da joj smeta što se druži sa mnom. Sinoć sam bio u izolaciji kad te je Ivan nagovorio da isteraš Luku iz kreveta. Broj ti Marinković, neću da ga komentarišem, samo ću da napomenem slučaj sa Anđelom - rekao je Milovan.

Autor: A. Nikolić