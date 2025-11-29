AKTUELNO

Zadruga

Ne smeju zajedno, a ne mogu ni odvojeno: Asmin i Maja nikad bliži, ona ponovo postavlja granicu prijateljstva (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne razdvajaju se!

Asmin Durdžić došao je kod Maje Marinković kako bi je posavetovao kako da se ponaša u narednom periodu.

- Ti imaš težinu - rekao je Asmin.

- Što si ispitivao Daču? - pitala je Maja.

- Nisam. Ti samo ovako sedneš kao dama i pratiš situaciju, pa kad ti priđe fićfirić samo nek bude pali mali. Ne smeš dozvoliti da te neko koristi za klip. Ja sam na početku puštao samo da ih ponižavam - rekao je Asmin.

- Ako misliš na Filipa on je drug - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ne smeš svoju vrednost da prodaješ džaba - rekao je Asmin.

- Jesam sve, samo nisam glupa i naivna. Ti si meni super, jesi psihiopata i manijak, ali te gotivim. Mi možemo da se družimo, ali ne možeš da prelaziš granicu - rekla je Maja.

- Jesam li ja prešao? - pitao je Asmin.

- Samo nemoj ono tvoje da ti se pogled izokrene - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić

