Ne smeju zajedno, a ne mogu ni odvojeno: Asmin i Maja nikad bliži, ona ponovo postavlja granicu prijateljstva (VIDEO)

Ne razdvajaju se!
Asmin Durdžić došao je kod Maje Marinković kako bi je posavetovao kako da se ponaša u narednom periodu.
- Ti imaš težinu - rekao je Asmin.
- Što si ispitivao Daču? - pitala je Maja.
- Nisam. Ti samo ovako sedneš kao dama i pratiš situaciju, pa kad ti priđe fićfirić samo nek bude pali mali. Ne smeš dozvoliti da te neko koristi za klip. Ja sam na početku puštao samo da ih ponižavam - rekao je Asmin.
- Ako misliš na Filipa on je drug - rekla je Maja.
- Ti ne smeš svoju vrednost da prodaješ džaba - rekao je Asmin.
- Jesam sve, samo nisam glupa i naivna. Ti si meni super, jesi psihiopata i manijak, ali te gotivim. Mi možemo da se družimo, ali ne možeš da prelaziš granicu - rekla je Maja.
- Jesam li ja prešao? - pitao je Asmin.
- Samo nemoj ono tvoje da ti se pogled izokrene - rekla je Maja.
Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.
Autor: A.Anđić