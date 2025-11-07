AKTUELNO

Zadruga

DAĆEMO LUKI PRILIKU DA GA MAJA IZVEDE NA PRAVI PUT! Asmin ponovo podbada sve redom, a nju ne može da zaobiđe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne smiruje se.

Nakon Maje Marinković nominovao je Asmin Durdžić koji je ponovo napravio pometnju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam hteo da nominujem pit bula Zoričinog, Babejićku, ali nominovaću Aneli da bih Luki dao priliku da ga Maja izvede na pravi put - nominovao je Asmin.

- Ja nominujem Čmarinkovića - rekla je Vanja Živić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih nominovao Babejićku, ona je neaktivna, Zoričin potrčko. Sara Šajić je aktivna na žurkama, a po fizičkom izgledu bolje izgleda nego Babejićka, malo treba da se dotera, podseća me na Nadicu Kamel - rekao je Bora.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Iz problema u problem: Alibaba pravi haos na sve strane, zaratio sa pola kuće! (VIDEO)

Zadruga

Ne prestaje da divlja zbog Maje Marinković: Aneli neće da spava sa Lukom, postavila mu ultimatum! (VIDEO)

Domaći

Rat ne prestaje: Asmin ponovo prozvao bivšu svastiku, pa udario na Sitin moral: DAJEM PEDESET MARAKA... (FOTO)

Zadruga

Ne možeš da me zaustaviš, ona ne može da te uvredi: Gastoz ključa od besa, Anđela mu zabranila raskrinkavanje Ene Čolić! (VIDEO)

Zadruga

Ne može očima da je gleda: Anđeli prekipelo, jasno pokazala koliko ne podnosi Keti! (VIDEO)

Zadruga

Stojim uz Sanju kao moja majka uz mog oca: Marko ne prestaje da besni, cimerima koji ga osuđuju da okreće leđa porodici zapušio usta! (VIDEO)