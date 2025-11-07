DAĆEMO LUKI PRILIKU DA GA MAJA IZVEDE NA PRAVI PUT! Asmin ponovo podbada sve redom, a nju ne može da zaobiđe! (VIDEO)

Ne smiruje se.

Nakon Maje Marinković nominovao je Asmin Durdžić koji je ponovo napravio pometnju.

- Ja sam hteo da nominujem pit bula Zoričinog, Babejićku, ali nominovaću Aneli da bih Luki dao priliku da ga Maja izvede na pravi put - nominovao je Asmin.

- Ja nominujem Čmarinkovića - rekla je Vanja Živić.

- Ja bih nominovao Babejićku, ona je neaktivna, Zoričin potrčko. Sara Šajić je aktivna na žurkama, a po fizičkom izgledu bolje izgleda nego Babejićka, malo treba da se dotera, podseća me na Nadicu Kamel - rekao je Bora.

Autor: R.L.