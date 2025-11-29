JEZIKOM SEČE KAO MAČEM: Uroš Stanić osuo drvlje i kamenje po Mileni Kačavendi, pa raspalio rafal po Asminu: MENJA MIŠLJENJE KAO ČARAPE! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite danas biraju najnaporniju osobu.

- Luka jeste veoma naporan, to je tako, ali te ne bih naveo. Sam si rekao da imaš svojih problema. Sinoć si bio veoma kratak i direktan, moram da te pohvalim. Moram da navedem ipak Dušicu. Jovana Mitić je na drugom, a na trećem je Uroš - kazao je Bora.

- Na prvom mestu je Luka. Na drugom mestu je Mića, koji stalno dobacuje. Na trećem mestu je Asmin - kazao je Dača.

- Na prvom mestu je Milena. Naporna je mržnja prema Aneli, koja je evidentna. Naporna je njena rasprava sa Zoricom, koja više nema nikakvu svrhu. Naporan mi je njen odnos sa Janjušem. Te joj se ne sviđa, te mu ljubomoriše na Aneli i Aleksandru Jakšić. Na drugom mestu je Asmin. Kao pojava je naporan, ubacuje se u sve teme, menja mišljenje kao čarape. Na trećem mestu je Luka - kazao je Uroš.

- Milena, Luka i Dača - kazala je Iva.

- Miljana je najnapornija u svojim svađama i svojim međuljudskim odnosima, u svakom smislu i pogledu je naporna, to je činjenica. Izgovara gomilu budalaština i stalno se ponavlja. Druga osoba je Luka, nije mi momak ovako naporan kao Miljana, ali kad je u pitanju njegov odnos sa Aneli, ta njegova tema je veoma naporna, jer je u njoj opširan. Bez Ivana anketa ne može da prođe, on je na trećem - kazao je Anđelo.

- Miljana, Bebica i Bebica - kazao je Milan.

Autor: S.Z.