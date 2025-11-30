Majka Sare Stojanović u paklu zbog njene veze sa Saletom Luksom: Moram da joj pomognem da sebi ne uništi život!

Miroslava Stojanović, majka učesnice "Elite" Sare Stojanović, očajna je zbog toga što je njena ćerka u vezi sa znatno starijim Saletom Luksom, kom želi da rodi blizance, na čemu po sopstvenom priznanju uveliko rade.

Sara je pala u očaj na dan krsne slave, kada joj od porodice nije stiglo posluženje niti čestitka, što su mnogi protumačili kao jasan znak da ne podržavaju izbor njenog emotivnog partnera. Sara je, međutim, nastavila svoju vezu sa Luksom i tvrdi da je majka podržava, dok je cimeri ubeđuju da će doći do haosa za Novu godinu, ukoliko Veliki šef bude omogućio posete porodica.

S tim u vezi kontaktirali smo Miroslavu, Sarinu majku, koja se oglasila za naš portal posle dužeg vremena:

- Ne želim da iko dovodi u pitanje odnos Sare i njene porodice. Uvek ću kao majka biti uz svoje dete, ali ne znači i da ću podržati nešto što smatram da nije dobro po nju. Vidim da ona prića da je meni najbitnije da je ona srećna, s tim u vezi ću dati sve od sebe da joj pomognem da ne uništi sebi zivot. Za mene čovek sa takvim načinom života i u tim godinama, koji psuje i vređa njene roditelje, koji izjavljuje da mi nismo dorasli da imamo dete, nikako ne može biti pravi izbor. Manipuliše sa njom i ponaša se po identičnom šablonu kao i na Farmi. Sara je jako emotivna i to je njen najveći problem tamo, ali znam i njenu drugu stranu, nadam se da će je pokazati uskoro - poručila je Sarina majka.

Autor: D. Tanasijević