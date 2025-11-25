SNAJA ZAKLALA SVEKRVU! Upala maskirana u kuću da uzme pare za kockanje, snimala poslednje trenutke pre njene smrti: Žrtva molila za milost i govorila 'Oče naš'

Žena (75) brutalno je ubijena u svojoj kući u Grčkoj, a za ovaj zločin osumnjičena je njena snaja koja je, po sopstvenom priznanju, to učinila zbog novca.

Prema informacijama, uhapšena žena je rekla policiji da je razlog zbog kojeg je ušla u kuću svekrve bio da uzme novac, tačnije 1.100 evra, međutim, situacija se pogoršala kada je - kako je rekla - pomislila da ju je žrtva prepoznala.

Sve je počelo sa 10.000 evra

Kako je objasnila, sve je počelo kada je svekrva prethodno dala sinu, odnosno njenom mužu 10.000 evra da ih čuvaju za nju. Međutim, novac je izgubljen. Neko ga je uzeo, što je dovelo do toga da se muškarac pokajao zbog novca svoje majke. Zato je odlučio da joj ga vrati. Sakupio je 8.000 evra i dao joj ih uz obećanje da će uskoro vratiti preostalih 2.000.

Na kraju je uspeo da sakupi još 1.100 evra i spremao se da joj i to da. Međutim, jedne noći, njegova supruga, koja je navodno zavisna od kockanja, uzela je tih 1.100 evra, igrala sa njima i izgubila ih. Zatim, kako je muž ne bi uhvatio, odlučila je da tajno uđe u kuću svoje svekrve, uzme 1.100 evra i vrati ih na mesto gde ih je muž ostavio.

I tako se zločin dogodio. Imajući pristup bezbednosnim kamerama, promenila je njihov pravac kako je ne bi snimile, stavila je masku i rukavice, uzela čekić i krenula ka kući. Razbila je staklo na prozoru, provalila u stan i počela da preti ženi i traži od nje novac.

Zaklala svekrvu

Ona je reagovala, a zatim je počinilac uzeo flašu i, verujući, kako je rekla, da ju je prepoznala, udarila je u glavu, zbog čega je žena pala na pod. Zatim, u stanju šoka, kako je rekla, uzela je nož i zaklala je.

Nakon zločina, vratila se kući, oprala odeću koju je nosila i bacila je u kantu za smeće.

U početku, istraga je krenula u svim pravcima, a policajci iz Odeljenja za ubistva pokušali su da pronađu počinioce kroz izjave njenih rođaka i osoba koje su imale pristup kući u ulici Ikaru.

Konačno, nakon temeljne istrage, došli su do traga žene, koja je konačno popustila i priznala.

Molila za milost, pa izgovorila "Oče naš"

Mediji navode da policija poseduje 35-minutni video snimak poslednjih reči ubijene žene . Na njemu se navodno čuju pretnje 46-godišnje žene i molbe žrtve da prestane da je udara. Iz dijaloga se može zaključiti da žena nije shvatila da je to njena snaja, jer je govorila pretpostavljajući da je osoba koja je udara muškarac. Na kraju se čuje kako nesrećna žena izgovara „Oče naš“.

Odeljenje za ubistva je od samog početka ciljalo na snaju, kako zbog njenog profila, gde su saznali da ima sklonost ka kockanju, tako i zbog kamera u tom području koje su je pokazivale kako dolazi i izlazi iz kuće žrtve. Istovremeno, policija je uspela da pronađe tragove krvi u njenom automobilu koji je pripadao ubijenoj ženi.

Autor: Iva Besarabić