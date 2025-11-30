GRAND FINALE U MERIDIANU – BLACK FRIDAY DONEO ČAK 300% BONUSA!

U Meridianu Black Friday je prešao na potpuno novi nivo i doneo bonuse kakve do sada niste videli!

Ušli smo u GRAND FINALE gde vas čeka čak 300% bonusa! To znači da se svaka uplata u okviru vikend akcije utrostručuje – više igre, više šansi, više adrenalina.

A najbolje od svega? Učešće je jednostavno. Ako već imaš nalog u Meridianu – uplatiš depozit i bonus je tvoj.

Ako još uvek nemaš nalog, registracija je brza i laka – jedan klik OVDE i spreman si. Nakon verifikacije stiže i bonus dobrodošlice – ukupno do 26.000 RSD.

Ovaj vikend je rezervisan za najveći Black Friday bonus do sada. Meridian postavlja pravila – dobrodošli u vikend koji menja igru!



Autor: Iva Besarabić