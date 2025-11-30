AKTUELNO

Zadruga

GRAND FINALE U MERIDIANU – BLACK FRIDAY DONEO ČAK 300% BONUSA!

Izvor: Pink.rs, Foto: Promo/Mozzart ||

U Meridianu Black Friday je prešao na potpuno novi nivo i doneo bonuse kakve do sada niste videli!

Ušli smo u GRAND FINALE gde vas čeka čak 300% bonusa! To znači da se svaka uplata u okviru vikend akcije utrostručuje – više igre, više šansi, više adrenalina.

A najbolje od svega? Učešće je jednostavno. Ako već imaš nalog u Meridianu – uplatiš depozit i bonus je tvoj.

Ako još uvek nemaš nalog, registracija je brza i laka – jedan klik OVDE i spreman si. Nakon verifikacije stiže i bonus dobrodošlice – ukupno do 26.000 RSD.

Ovaj vikend je rezervisan za najveći Black Friday bonus do sada. Meridian postavlja pravila – dobrodošli u vikend koji menja igru!

Autor: Iva Besarabić

#Black friday

#Meridian

#Meridian bet

#bonus

#klađenje

POVEZANE VESTI

Dom, Lepota i Moda

Počinje BLACK FRIDAY runda u FASHION COMPANY prodavnicama u Srbiji

Lifestyle

Ne čekaj 2026. – tvoj novi početak počinje sada! Black Friday u Fitpass-u

Lepota i Moda

NE PROPUSTITE: Šafran obuća donosi neverovatnu ponudu za BLACK FRIDAY, izaberite svoj omiljeni model po sniženim cenama (FOTO)

Lepota i Moda

PONUDA KOJA SE NE PROPUŠTA: 'Butik 13' spremio je neverovatnu ponudu za sve dame za Black Friday

Lifestyle

Pokloni koji govore umesto vas: Unikatni brend koji je zaludeo Srbiju sprema Black Friday iznenađenje, ovo će vaše drage osobe ostaviti bez teksta (VI

Lifestyle

Black Friday na aplikaciji Glovo – popusti do 60 odsto na klik od vas