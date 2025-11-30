Asmin i Filip oči u oči: Đukić mu žestoko zamerio ponižavanje Anite, uspeli da zakopaju ratne sekire (VIDEO)

Preokret!

U toku je emsija "Nominacije", ukućani Bele kuće danas biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću.

- Rekao sam i Aniti neki dan da mi je Aneli simpatičnije sve više. U svađi sa Asminom kao da to radiš iz milošte. Kao da jedva čekaš da mu priđeš. Vidi se da to radiš iskreno. Dosta mi je simpatičnije nego tvoj odnos sa Lukom. Ja sma od početka bio protiv tog odnosa, video sam da takav odnos nema poente. Kad gledaš ljubav vi ste bili samo lj. Luka nije trebao da ulazi ovde i da govori da je sve savršeno, ap ti da govoriš da je bilo sve savršeno i na kraju je ispalo da je bila sprdnja. Sad vidim da je sa tvoje strane veća netrpeljivost. Po meni je to trebalo ranije da se prekine. Meni je bitno da osećaš da sa moje strane ne postoji netrpeljivost. Što se Asmina tiče, razočarao si me jutros u emisiji. Mi smo grickali semenke i ti si skočio da mi provociramo - rekao je Filip.

- Nisi ti nego ovaj tvoja ku*vica koja je došla da provocira - rekao je Asmin.

- Meni je baš bilo kao da je hteo da me ponizi ili omalovaži. Ti si jedan od retkih kome sam objasnio moju situaciju. Činjenica je da imam 38 godina i nemam svoj stan. Ti si sikoristio što sam se ja sklonio od sukoba sa Bebicom. Ja nemam šta da nasledim. Ja prema tebi mislim da nisam pokazao nikakav animozitet. Ja sutra da uđem sa Anitom ti pokazuješ da me ne poštuješ ako je vređaš - rekao je Filip.

- Dok ne budeš u vezi ja ću da iznosim mišljenje o njoj - rekao je Asmin.

- Ja ne smatram da si opušteniji, mislim da si sve napetiji ali ne znam zbog čega. U vašoj priči nema pobednika. Po meni i treba da spuste loptu. Meni su oni snimci iz izolacije top i ja bih to gledao - rekao je Filip.

- Meni je ono bilo dosadno šta sve ima - rekao je Asmin.

- Ja ću ostaviti Asmina naravno i šaljem Aneli - rekao je Filip.

- Želim da ti se izvinim, ja kad sam u crvenom ne vidim ko je pored mene - rekao je Asmin.

