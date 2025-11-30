Ona je kobna devojka: Bora izdao upozorenje Asminu zbog zbližavanja sa Majom, pa ga preusmerio na Janjuša (VIDEO)

Progovorio o svemu!

U toku je emsija "Nominacije", ukućani Bele kuće danas biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Bori Santani.

- Vidim da si iz dana u dan nesebična žena. Jedino mogu da ti zamerim što se više ne družiš sa ljudima. Asmine, sa tobom problem nemam. Svidela ti se Maja, ali ona je kobna devojka. Kad je bila sa Janjušem imali smo problema sa njim, on bolje može da ti kaže. Može da bude veliki lom i krš. Imaš prebačaje kao i većina nas. Aneli ljuabv prema sebi deli sa svojim detetom. Tvoja prijateljstav su na klimavim nogama sva, i to će se sve menjati. Ljudi koje si najviše ponižavao ti ćute. Ovo je igra gde su ljudi opasni! Sad ostavljam Asmina, oboje vas gotivim - rekao je Bora.

Autor: A.Anđić