Sve sam izgubio zbog tebe: Provokacije između Maje i Asmina ne prestaju, ponovo dokazali da nisu imuni jedno na drugo (VIDEO)

Opa!

Asmin Durdžić jedva je dočekao priliku kako bi se obratio Maji Marinković, nakon čega je krenulo njihovo peckanje.

- Sve sam izgubio zbog tebe - rekao je Asmin.

- Vidim pa trčkaraju za tobom. Nisi mi inspirativan za svađu. Da mi kažeš da napolju sija sunce ja bih izašla da proverim - rekla je Maja.

- Je l' ti nisam dovoljno dokazao? - pitao je Asmin.

- Šta ? - pitala je Maja.

- Da sam sve odigrao zbog tebe. Moram da ti poželim laku noć - rekao je Asmin.

- Ništa joj draže nema što si odje*ao Anitu i ovu zbog nje - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić