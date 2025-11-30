AKTUELNO

Sve sam izgubio zbog tebe: Provokacije između Maje i Asmina ne prestaju, ponovo dokazali da nisu imuni jedno na drugo (VIDEO)

Asmin Durdžić jedva je dočekao priliku kako bi se obratio Maji Marinković, nakon čega je krenulo njihovo peckanje.

- Sve sam izgubio zbog tebe - rekao je Asmin.

- Vidim pa trčkaraju za tobom. Nisi mi inspirativan za svađu. Da mi kažeš da napolju sija sunce ja bih izašla da proverim - rekla je Maja.

- Je l' ti nisam dovoljno dokazao? - pitao je Asmin.

- Šta ? - pitala je Maja.

- Da sam sve odigrao zbog tebe. Moram da ti poželim laku noć - rekao je Asmin.

- Ništa joj draže nema što si odje*ao Anitu i ovu zbog nje - rekao je Dačo.

