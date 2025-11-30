AKTUELNO

Zadruga

Filip pomrsio konce na sve strane! Aneli i Teodora detaljno izanalizirale odnos Luke i Anite, evo do kog su zaključka došle (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve im je postalo jasno!

Teodora Delić i Aneli Ahmić osamile su se u Pabu te su povele temu o Luki Vujovići i njegovom muvanju sa Anitom Stanojlović.

- Ovaj jedan bivši sedi ispod trema. On jadan ne zna gde će pa muva Boginju, kao nešto joj šapuće - rekla je Aneli.

- Ne verujem. Vidiš sad sa Anitom ništa - rekla je Teodora.

- Pa cura ga odje*ala - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videćemo do kraja noći možda i hoće - rekla je Teodora.

- Ona je izabrala Filipa - rekla je Aneli.

- Misliš da nije izabrala da bi nastavili? - pitala je Teodora.

- Naravno - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Juče on meni kaže: "Vidiš da mi nije dala ništa da kažem, odmah vrišti", vidiš da ga zanima - rekla je Teodora.

- Naravno da ga zanima, dobacivao je celu noć - rekla je Aneli.

- Rekla sam mu: "Voli ona tebe, ne bi ti praštala sigurno", a on kaže: "Vidiš da mi nije oprostila" - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ANĐELA JE VIDELA KAO SPAS, MISLI DA NEĆE NAĆI BOLJEG! Bora Santana dao detaljnu analizu Anite, složio sve kockice! (VIDEO)

Zadruga

OVOJ DEVOJCI SE SVIĐA OVAJ DEČKO! Bebica sve karte bacio na sto, ubeđen da Teodora ima emocije prema Filipu! (VIDEO)

Zadruga

Anđela sve vreme igrala s Gastozom rijaliti?! Lepi Mića i Karić raskrinkali njene mutne radnje, ubeđeni da je učenica nadmašila učitelja! (VIDEO)

Domaći

Palo priznanje! Aneli obelodanila da joj se i dalje dopada Mateja Matijević, a razlog zbog kog se pomirila sa Enom Čolić sve govori! (VIDEO)

Domaći

O NJENOJ TRANSFORMACIJI SVI GOVORE, A OVO SU CIFRE! Teodora Džehverović promenila lični opis i iskeširala MILIONE za intervencije! Evo šta je sve urad

Zadruga

Ne mogu da budem svoja: Aneli priznala koliko je koči odnos sa Lukom, ništa od pomirenja! (VIDEO)