Filip pomrsio konce na sve strane! Aneli i Teodora detaljno izanalizirale odnos Luke i Anite, evo do kog su zaključka došle (VIDEO)

Sve im je postalo jasno!
Teodora Delić i Aneli Ahmić osamile su se u Pabu te su povele temu o Luki Vujovići i njegovom muvanju sa Anitom Stanojlović.
- Ovaj jedan bivši sedi ispod trema. On jadan ne zna gde će pa muva Boginju, kao nešto joj šapuće - rekla je Aneli.
- Ne verujem. Vidiš sad sa Anitom ništa - rekla je Teodora.
- Pa cura ga odje*ala - rekla je Aneli.
- Videćemo do kraja noći možda i hoće - rekla je Teodora.
- Ona je izabrala Filipa - rekla je Aneli.
- Misliš da nije izabrala da bi nastavili? - pitala je Teodora.
- Naravno - rekla je Aneli.
- Juče on meni kaže: "Vidiš da mi nije dala ništa da kažem, odmah vrišti", vidiš da ga zanima - rekla je Teodora.
- Naravno da ga zanima, dobacivao je celu noć - rekla je Aneli.
- Rekla sam mu: "Voli ona tebe, ne bi ti praštala sigurno", a on kaže: "Vidiš da mi nije oprostila" - rekla je Teodora.
Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.
Autor: A.Anđić