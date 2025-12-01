Ovo je za mene pobeda, sada sam... Jompaz otkrio prve impresije po napuštanju Elite 9 (VIDEO)

Iskren do koske!

Jovan Jovičić Jompaz večeras je napustio "Elitu 9", a njega je u studiju dočekala voditeljka Dušica Jakovljević koja je sa njim kratko porazgovarala.

- Priželjkivao sam ovo, ovo je za mene posebna pobeda - rekao je Jompaz.

- Zašto te nismo više nekako videli - pitala je Dušica.

- Ne znam, 95 odsto kuće je očekivalo više od mene, ali prosto eto. Obećao sam da neću praviti problem, sada sam dosta iskusniji - rekao je Jompaz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić