Ovo je za mene pobeda, sada sam... Jompaz otkrio prve impresije po napuštanju Elite 9 (VIDEO)

Iskren do koske!
Jovan Jovičić Jompaz večeras je napustio "Elitu 9", a njega je u studiju dočekala voditeljka Dušica Jakovljević koja je sa njim kratko porazgovarala.
- Priželjkivao sam ovo, ovo je za mene posebna pobeda - rekao je Jompaz.
- Zašto te nismo više nekako videli - pitala je Dušica.
- Ne znam, 95 odsto kuće je očekivalo više od mene, ali prosto eto. Obećao sam da neću praviti problem, sada sam dosta iskusniji - rekao je Jompaz.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić