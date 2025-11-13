Ovo mene ne ispunjava, nesrećan sam: Asmin otkrio da li mu je bilo žao Aneli, Luka skočio i šokirao priznanjem (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje Asminu Durdžiću.

- Da li ti je stvarno noćas bilo žao Aneli ili si se sprdao - glasilo je pitanje.

- Da, meni je stvarno žao kada je vidim da plače - rekao je Asmin.

- Ti nameštaš žene ovde, kao podržavaš našu vezu, a guraš Anitu da muva Luku - rekla je Aneli.

- Ja se nikad ne sprdam s nekim ko plače...Ona sa mnom živi u Lincu, sve super, mesec dana srećna, mesec dana hoće da ide kući. Ona meni razbije glavu flašom. Ona ima poremećaj hormona ili ne znam ni ja čega. Što bih ja sada bio srećan kada ona plače?! Ne, baš bih voleo da je srećna, prvo zbog Nore, ne zbog nje lično. Ona je ušla u pakao zbog Site, kažem joj da ustane i da kaže da se kaje za ovo ili ono - rekao je Asmin.

- Ja sam rekao da se ne slažem sa tim, nego da imaš ishitrenu reakciju. Ovde si nesrećna! Kako je nesrećna ako sam monstrum i hoću da joj uništim život?! - rekao je Luka.

- Ovaj odnos je od početka rijalitija, ništa se nije nešto drugo desilo. U ovom odnosu mi je sasvim normalno da se ljudi posvađaju na šest meseci, ali se oni svađaju po ceo dan. Od njih dvoje, nijedno nije srećno. Kada smo pričali o Bebici da ide na silu neki odnos, to radi i Luka. On ide suprotno od svega i miri se na kraju, a priča sve najgore - rekao je Janjuš.

- Slažem se, nisam srećan, mene ovo ne ispunjava - rekao je Vujović.

- Voleo bih da vidim njihovo ponašanje da njih dvoje niste zajedno dva meseca. Svaki dan se komentariše isto - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić