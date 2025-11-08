Spava u krevetu sa osobom za koju smatra da je lažov: Aneli progovorila o Karićevom šlepu, Luka priznao da ga Ahmićeva NE POŠTUJE ni 50 odsto kao on nju (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, porazgovarao je sa Aneli Ahmić o spavanju u kući Stefana Karića.

- Zbog čega si se totalno pogubila o pričama za Stefana Karića - pitao je Darko.

- Ništa se ja nisam pogubila, tačno sam ispričala sinoć kako je bilo. Nikada nisam izjavila da je Osman došao po mene, nego da sam ga zvala. Očekujem da sada gledaoci montiraju i šlep službe - rekla je Aneli.

- Zbog čega te je uznemirilo to što se saznalo za tebe i Stefana - pitao je Darko.

- Za paparaco sam čula sutra posle šlepanja, slikanje, ovde čula autoput. To me nije dotaklo, meni je to presmešna priča i to je to - rekla je Aneli.

- Kako reaguješ na Lukinu optužbu da je tačno osetio da si mu bila neverna - pitao je Darko.

- Ne verujem da je on to mislio, mislim da je rekao u besu tada - rekla je Ahmićeva.

Darko je potom podigao Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu sa Aneli.

- Zbog kojih sve postupaka Aneli treba da bude sramota - pitao je Darko.

- Evo, baš zbog ovih pet pitanja koje si joj postavio, treba da je bude sramota. Danas spava u krevetu sa osobom za koju smatra da je lažov, muljator, manipulator, osoba koja gleda kamere, koja ne dozvoljava njoj da dođe do reči. Ona meni prebacuje da sam ja nesrećan, a neće da se zapita što je osoba pored nje nesrećna - rekao je Luka.

- Ti i Aneli ne pričate o tome, o vašim problemima, gurate ih pod tepih - pitao je Darko.

- Zašto sve ovo moram da čujem da je ovo tišti i mori kada dođe ispred tebe?! Ako se hvatamo na prebacivanje, naša veza će da bude haos sa pet znakova uzvika - rekao je Vujović.

- Kako gledaš na to što te u svakoj emisiji optužuje da si lažov - pitao je Darko.

- To me povređuje, zato me i iznervira! Ja nju pitam, to je ono kada poludim i kada se razderem, ja je pitam, ona ćuti. Ona ti ništa nije nabrojala i ništa nije rekla. Ja kažem: "Reci šta spolja", ona mene nije pitala - rekao je Luka.

- Kako si se osećao kada je izašla iz kreveta?! Da li su ti normalni ti njeni prebačaji nekada - pitao je Darko.

- Sa jedne strane opravdavam, možda i previše, ali uvek gledam kako je njoj. Znam da ona ima te momente anksioznosti, da ishitreno nekada odreaguje. Aneli je napolju borac, kroz osmeh je sve rešila...To poštovanje je nešto što mislim da nema prema meni, mislim da ona ima između 10 i 30 odsto otkako je ušla u ovu kuću. Nema poštovanja, ne znam iz kog razloga, ne stavlja se u situaciju - rekao je Vujović.

- Sklapaš li neke kockice kada je priča sa Stefanom u pitanju - pitao je Darko.

- Nemam crv sumnje! Imam poverenja i u Aneli i u Stefana, ne dozvoljava mi ništa i po nekim mojim rezonima, moj najbolji drug iz detinjstva koji je išao sa Stefanom u školu, ne mogu - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić