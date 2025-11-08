AKTUELNO

Zadruga

Spava u krevetu sa osobom za koju smatra da je lažov: Aneli progovorila o Karićevom šlepu, Luka priznao da ga Ahmićeva NE POŠTUJE ni 50 odsto kao on nju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren do koske!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, porazgovarao je sa Aneli Ahmić o spavanju u kući Stefana Karića.

pročitajte još

Taktizira, ne mogu više da ga slušam: Aneli pala roletna zbog Luke, razvezala jezik i obelodanila sve o njegovoj igri u Eliti! (VIDEO)

- Zbog čega si se totalno pogubila o pričama za Stefana Karića - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa se ja nisam pogubila, tačno sam ispričala sinoć kako je bilo. Nikada nisam izjavila da je Osman došao po mene, nego da sam ga zvala. Očekujem da sada gledaoci montiraju i šlep službe - rekla je Aneli.

- Zbog čega te je uznemirilo to što se saznalo za tebe i Stefana - pitao je Darko.

pročitajte još

Možda dođe dan kada saznaš za nešto što sumnjam: Aneli progovorila o odnosu sa Lukom, pa priznala kako gleda na njegovo očijukanje s Majom (VIDEO)

- Za paparaco sam čula sutra posle šlepanja, slikanje, ovde čula autoput. To me nije dotaklo, meni je to presmešna priča i to je to - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako reaguješ na Lukinu optužbu da je tačno osetio da si mu bila neverna - pitao je Darko.

- Ne verujem da je on to mislio, mislim da je rekao u besu tada - rekla je Ahmićeva.

pročitajte još

Pukla tikva! Asmin poručio Maji da mu je ona od danas NAJVEĆI NEPRIJATELJ, ona ga oduvala: Nemoj samo da mi se izvinjavaš! (VIDEO)

Darko je potom podigao Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu sa Aneli.

- Zbog kojih sve postupaka Aneli treba da bude sramota - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo, baš zbog ovih pet pitanja koje si joj postavio, treba da je bude sramota. Danas spava u krevetu sa osobom za koju smatra da je lažov, muljator, manipulator, osoba koja gleda kamere, koja ne dozvoljava njoj da dođe do reči. Ona meni prebacuje da sam ja nesrećan, a neće da se zapita što je osoba pored nje nesrećna - rekao je Luka.

- Ti i Aneli ne pričate o tome, o vašim problemima, gurate ih pod tepih - pitao je Darko.

pročitajte još

Karambol u Eliti: Maja Marinković napravila totalni haos svojim izlaganjem! Stala u Anelinu odbranu, pa napravila opštu pometnju (VIDEO)

- Zašto sve ovo moram da čujem da je ovo tišti i mori kada dođe ispred tebe?! Ako se hvatamo na prebacivanje, naša veza će da bude haos sa pet znakova uzvika - rekao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na to što te u svakoj emisiji optužuje da si lažov - pitao je Darko.

- To me povređuje, zato me i iznervira! Ja nju pitam, to je ono kada poludim i kada se razderem, ja je pitam, ona ćuti. Ona ti ništa nije nabrojala i ništa nije rekla. Ja kažem: "Reci šta spolja", ona mene nije pitala - rekao je Luka.

pročitajte još

Nova teorija! Miljana misli da su se Aneli i Grofica dogovorile oko DNK analize, Janjuš zauzeo Norinu stranu (VIDEO)

- Kako si se osećao kada je izašla iz kreveta?! Da li su ti normalni ti njeni prebačaji nekada - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa jedne strane opravdavam, možda i previše, ali uvek gledam kako je njoj. Znam da ona ima te momente anksioznosti, da ishitreno nekada odreaguje. Aneli je napolju borac, kroz osmeh je sve rešila...To poštovanje je nešto što mislim da nema prema meni, mislim da ona ima između 10 i 30 odsto otkako je ušla u ovu kuću. Nema poštovanja, ne znam iz kog razloga, ne stavlja se u situaciju - rekao je Vujović.

pročitajte još

Repetirala vređalicu: Kačavenda se naoštrila i brutalno izvređala Aneli, žestokim prozivkama nema kraja! (VIDEO)

- Sklapaš li neke kockice kada je priča sa Stefanom u pitanju - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam crv sumnje! Imam poverenja i u Aneli i u Stefana, ne dozvoljava mi ništa i po nekim mojim rezonima, moj najbolji drug iz detinjstva koji je išao sa Stefanom u školu, ne mogu - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos se nastavlja: Ni Anita, ni Maja, Filip priznao sa kojom devojkom želi da bude u vezi! (VIDEO)

Zadruga

Ona bi najviše volela da Luka smuva Maju: Bora Santana razvezao jezik o Aneli Ahmić, dao rok Filipu i Teodori za ulazak u vezu! (VIDEO)

Zadruga

Konačno priznao! Đukić otkrio Aneli da mu se sviđa Teodora Delić: Nikada ne bih razdvojio neki par u kući, ali... (VIDEO)

Zadruga

Kad se Stanija dere ja ćutim, kao miš sam: Asmin ogolio dušu o Dobrojevićevoj Miljani, pa priznao: Pred njom ne pušim, jedem salate! (VIDEO)

Zadruga

Iskuliraj, vidim da ti je žao: Maja posavetovala Asmina da ne reaguje na Uroševe provokacije, on priznao da mu bude krivo (VIDEO)

Zadruga

Aleksandra Nikolić progovorila o ljubomori devojaka na nju, a onda je Karić sasuo Aneli u lice šta misli o njoj (VIDEO)