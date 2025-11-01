AKTUELNO

Zadruga

Kad se Stanija dere ja ćutim, kao miš sam: Asmin ogolio dušu o Dobrojevićevoj Miljani, pa priznao: Pred njom ne pušim, jedem salate! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren do koske!

Asmin Durdžić seo je sa Miljanom Kulić, te su tako poveli razgovor o Staniji Dobrojević.

- Ti imaš sličnosti s Bebicom, on Teodoru na ruku, ti Staniju. I zamisli raskineš sa Stanijom, šta, brisaćeš tetovažu - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napraviću neku drugu. Nemam mu*a da pravim zadatak da mi se Stanija javi jer ako se javi je*aće mi majku, a kada se Stanija dere ja ćutim, onda sam miš. Ne voli Stanija što sam psovao devojke, što sam se zezao s devojkama. Ne voli što pušim, ja pred njom jedem salate - rekao je Asmin.

- Je l' si stvarno ti bio sa Stanijom - pitala je Miljana.

- Jesam, nju volim, nikada nikog neću voleti kao nju. Kada sam je prvi put video tresao sam se. Bio sam kod nje u Rumi pre ulaska. Ne bih voleo da ona uđe na mesec, dva, biće još teže kada ode. Plakaću kada ode, biću u depresiji sigurno, ovako mi je lakše kada nije tu, lakše mi u glavi. Ja kao muškarac nisam mogao da je zaštitim, doživela je najveći linč, to ni dan-danas nisam oprostio. Znaš zašto sam ja dao crveni karton?! To sam ja samo blefirao da je niko ne spominje za crnim stolom, da je zaštitim, jer je u svađama Luka počeo da je proziva - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Si rekao to Darku - pitala je Miljana.

- Da, jesam, baš tako, mislim da je to ispravno da muškarac tako zaštiti svoju ženu. Kada smo zajedno, provodimo 24 sata zajedno, na svaka tri meseca...Ona je kraljica koja ne sme da radi, držao sam je kao malo vode na dlanu. To je jedina žena koju sam voleo u svom životu, onda je došla Aneli i uništila mi to svojim lažima i Sita i Grofica. Borio sam se za nju kao lav, borio sam se protiv celog sveta - rekao je Durdžić.

- Kako si Staniji dokazao sve - pitala je Miljana.

- Imao sam sve dokaze, duga je priča, ja sam osedeo zbog toga, vidiš?! Bio sam crn kao panter - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

