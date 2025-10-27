Ona bi najviše volela da Luka smuva Maju: Bora Santana razvezao jezik o Aneli Ahmić, dao rok Filipu i Teodori za ulazak u vezu! (VIDEO)

Iskren do koske!

Bora Santana razgovarao je u "Šiša baru" sa voditeljem Darkom Tanasijevićem. Na samom početku razgovora on je govorio je svom ljubavnom odnosu sa Anastasijom Brčić.

- Tek smo na početku. Ovo jeprviput da vidiš kakav je moj život. Dođe devojka, bude tu sedam dana. Ona treba da se opusti, meni je lepo sa njom. Ona sve nešto hoće da mi kaže i kaže kako ja ne shvatam, a šta ne shvatam? Ona ima neku kočnicu od roditelja. Ja mislim da su oni normalni, šta ja njoj radim? Meni je lepo sa njom, ali već počinje da mi ne radi. Kaže mi da sam dosadan, pa nemoj da vidi kakav sam kad nisam dosadan. Ovde ima devojaka koje mi svaki dan dobacuju. Jakšićka mi kaže da se ljubim bez ljubavi. Ovde kako mi je krenulo nikad nisam našao devojku svog života. Mislio sam, ali to me je mnogo koštalo, para, prijatelja, drugara, pa i rodbine, a najviše ovih sedih dlaka koje sam dobio u zadnjih godinu dana - govorio je Bora.

- Kako gledaš na ovo između Luke i Aneli? - pitao je Darko.

- Luka treba da se osvrne na druge stvari, mnogo priča, davi, a ništa ne kaže. Asmin je u nekim situacijama izgubio poverenje od ljudi jer je počeo mnogo da se zeza. On meni deluje kao da ima neke emocije prema Aneli, ali ne znam da li je to emocija ljubavi ili mrženje. Ona njega može da iznervira jako brzo. Njeno srce je okrenuto i dalje prema Janjušu. Nju je sramota od naroda da Luku odj*be, pa će da ispadne težak ološ jer je dao sve od sebe. Ona bi najviše volela da se on smuva sa Majom ili nekom drugom da to može da reši na svoj način - govorio je Bora, a onda dao sud o Filipu Đukiću i Teodori Delić:

- Pitao sam Teodoru da li je zaljubljena ili voli, rekla mi je da je zaljubljena, a ja sam rekao da zaljubljenost i voleti nije isto, a ona se ispravila da radi jednoj osobi. Đukiće je priznao da mu se sviđa. Meni se to ne dopada, to je kao kad pošalje nekom piće jer mu se sviđa devojka, a onda mu polomiš zube. Tako reaguješ ako vidiš da ne reaguje kao Teodora. Ona cveta. Bebica je malo zabledeo i drugačije komentarisao. On ima pravo da bude siguran u sebe, tako se predstavlja. Ja sam nju pitao da li je imala nešto sa tim momcima iz prethodne sezone, a ovo će biti najveći ispit njihove veze. Moj proračun u kojima nikad ne grešim je ko živ, a ko mrtav ako oni ne uđu u vezu do srpkse nove godine - rekao je Bora.

Autor: A. Nikolić