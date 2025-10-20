LJUT SAM NA SEBE! Luka sve više sumnja u Anelinu vernost, Asmina zakucao za DNO, pa progovorio o Maji (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Luku Vujovića u Šiša baru, te je sa njim porazgovarao o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Koliko te poremetilo saznanje na koji način Aneli gleda na tebe? - pitao je Darko.

- Ja uvek pokušavam da se stavim u suprotnu situaciju. Da smo kod mojih na Zlatiboru i da dođe to pitanje, verovatno bi videli da mi nedostaje. Grofica voli da se našali, ali mi nije prijatno. Ja nisam primetio po Anelinoj reakciji to. Sve mi se skupilo. Imao sam čašu u koju sam odličio da se skupljaju sve informacije. Ja sam iskren u toj vezi. Ja njoj verujem sto posto. Ako je neka osoba spremna da priča jedno i da znam njene stavove i mišljenje... Mi se jesmo zavoleli i sve. Sve što nam bude nailazilo trebalo je da nas ojača. Ja nema informaciju da ona misli na mene ili da ne misli. Ja moram da se vodim svojim osećajima- rekao je Luka.

- Zbog čega si ljut na nju? - pitao je Darko.

- LJut sam na sebe što sam možda ovde i ušao. Planirali smo da se venčamo, da se odvojimo od svih i da ona pokrene njen biznis. Jedan dan joj verujem sto posto i da je prepumpana priča. Ja sam osam godina bio sam i imao sam vezu na daljinu. Sa Aneli je nešto drugo. Ne mogu da poredim ni Sandru. Ja sam sa Aneli proveo kao i sa ženom sa kojom imam dete. Može ona da traži i neke moje greške i da pravi sad neku halabuku - rekao je Luka, nakon čega se osvrnuo na odnos sa Majom Marinković:

- Ja nikad ne bih bio sa Majom, imam emocije prema Aneli. Ja sa njom ne priča i ne provodim vreme. Nisam skakao jer sam non stop razmišljao o Janjušu, Alibabi, Orhideji i svemu. Ona pravi greške. Robin mi je dete vređao, on je protiv naše veze. Ja verujem da Aneli dođe i uđe u sukob sa Asminom ili Janjušem, svi bi skakali odmah. Voleo bih da dođe da budem siguran. Ja sebe smatram sto puta većim muškarcem od Asmina. Nikad ne bih sebi dozvolio da snimam razgovore sa porodicama i ljudima. Nikad ne bih sebi dozvolio da mislim da mogu da imam svaku ženu i da se hvalim kako sam najmoćniji i najelokventniji. On kaže da dobija sve što poželi. Kako nije mogao nad jednoj Aneli da imaš moć i da je ukalupiš. Mislim da on Staniju drži u šaci za mnoge stvari i da zbig toga traju. On je ušao ovde sa Stanijom da bi bio epicentar svega - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić