Muk u studiju! Luka progovorio o Baji i njihovom odnosu: Ispada sada da da sam ostao sa Sandrom, IMAO BIH OCA (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Dobro veče, veliki pozdrav od Ljubice iz Rume. Super sam, ali morala sam da se uključim baš zbog Luke. Htela sam da ga pitam da li je moguće da je njega već zavela Aneli tako, još samo da mu doda Ahmić prezime i biće kompletan - pitala je gledateljka.

- Nije ona mene zavela, ja sam nju zaveo i izabrao sam nju, tako da, šta bih vam rekao, što se tiče prezimena, naravno da ne, ja se prezivam Vujović - rekao je Luka.

- Da li ti misliš da će ta bajka trajati dugo - pitala je gledateljka.

- Dobro, sada ste bili kontradiktorni, svaka bajka ima prelep kraj, a ovo će trajati dugo. Ne mogu da se složim sa vama da su one raspuštenice, nije samo u pitanju raskid kada neko nekoga prevari, nego ostane bez njih - rekao je Vujović.

- Sad bih se obratila Kariću. Za tebe imam sve pohvale, pravi si momak, ne daj da manipulišu sa tobom tu te devojke. Vidi se da si dobar i iskren i sve. Kada dođe vreme razj*baćemo tu bandu da vidimo ko je tu na koga ljubomoran - rekla je gledateljka.

- Zašto ne mogu da podnesu tebe i Aneli? Mnogo pitanja sam dobio da nisi pozvao svog oca i da si ga izdao, bolesnog kako kažeš, da bi udovoljio Aneli - rekao je voditelj.

- Pozvao bih ga istog dana da je on stupio u kontakt sa Sandrom, znači nije ona njega zvala, ismejavanje svog sina i to. Evo, nemam jedan dinar, neka mi otac pošalje, a ne da daje na obezbeđenje i ostalo. Pobrkali su lončiće, ja reč nisam rekao nikada, ali je možda on pristrasan - rekao je Luka.

- Kada si ušao dublje u priču sa Aneli, da li si se pokajao što si ulazio u priču sa Sandrom - pitao je Milošević.

- Naravno da sam se pokajao, četiri meseca smo bili u tom nekom prisnom drugarskom odnosu. Otišao sam sa strane, rekao sam joj da nisam srećan i da nisam za nju, nisam hteo da je povredim, rekao sam da nisam ja za nju - rekao je Luka.

- Je l' veća očeva mržnja prema Aneli nego ljubav prema tebi - pitao je Milan.

- Ne znam šta da ti kažem, ispada da sam ostao sa Sandrom, imao bih oca koji bi rekao: "Moj sin je zlatan" - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić