MASNO IH IZVREĐAO! Luka krenuo redom po učesnicama: Ti si smor, davež, promašen slučaj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opleo kao nikad.

Luka Vujović počeo je podelu budžeta, te je odmah na početku izjavio da mu je samo Filip Đukić prijatelj, a ostali samo cimeri. On je onda počeo sa malim budžetima.

- Mali budžet za Dušicu, po mom mišljenju si zalutala ovde, što se tiče rijalitija, ti si promašen slučaj - rekao je Luka.

- Druga veoma bitna osoba koja je pokazala da ovo bez nje ne može je Iva Dubai - rekao je Luka ironično i dodao:

- Za mene si smor, davež, znaš da uvrediš, dobaciš. Nisam primetio da imaš miljenje, promašen si slučaj što se tiče rijalitija. Kad odeš biće mi žao dva, tri minuta - naveo je on.

- Tebe vređa ko stigne, a ti se posle smeškaš, ti si smor, pričaš tri dana i ništa ne kažeš - rekla je Iva.

Autor: R.L.

