IZGUBIO SI SVOJ STAV: Ivan jedva dočekao da oplete po Asminu, smatra da je svim prijateljima okrenuo leđa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opleo po njemu!

Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Ivan Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebice, veoma si pakostan. Prošle godine si komentarisao druge i kroz komentare pokazivao pakost, ali ove godine ti se sve vratilo, pa sad drugi komentarišu tebe, veoma je jasno. Ipak će Anđelo biti na prvom a na drugom Uroš. Na trećem mestu je Asmin. Veoma si pakostan. Izgubio si svoj stav. Pokazao si da si došao ovde da svim učesnicima je*eš majku i da naštetiš Aneli više nego da otkriješ svoju stranu priče. Pakosno si svima ''zavukao'', svakoj ženi koja ti je odbrusila si rekao da je ku*ava, a svakom muškarcu koji ti protivreči si je*ao majku - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

