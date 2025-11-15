IZGUBIO SI SVOJ STAV: Ivan jedva dočekao da oplete po Asminu, smatra da je svim prijateljima okrenuo leđa! (VIDEO)

Opleo po njemu!
Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Ivan Marinković.
- Bebice, veoma si pakostan. Prošle godine si komentarisao druge i kroz komentare pokazivao pakost, ali ove godine ti se sve vratilo, pa sad drugi komentarišu tebe, veoma je jasno. Ipak će Anđelo biti na prvom a na drugom Uroš. Na trećem mestu je Asmin. Veoma si pakostan. Izgubio si svoj stav. Pokazao si da si došao ovde da svim učesnicima je*eš majku i da naštetiš Aneli više nego da otkriješ svoju stranu priče. Pakosno si svima ''zavukao'', svakoj ženi koja ti je odbrusila si rekao da je ku*ava, a svakom muškarcu koji ti protivreči si je*ao majku - rekao je Ivan.
Autor: S.Z.