KAKAV ŠOK PREOKRET! Luka dao mali budžet Urošu, a onda POČEO DA GA HVALI! (VIDEO)

Luka Vujović je nastavio da deli male budžete, pa je isti dao i Vanji Prodanović.

- Mislim da si bila povređena što se tiče Filipa, ali nisi htela da priznaš, u početku si bila zanimljiva kad ustaneš imaš govor, sad više ne. Jako si elokventna, načitana, vokabular ti je veliki. Nemoguće da te ulica i noćni izlasci doveli do toga da stvarno razmišljaš kao odrasla osoba. Nisi se istakla, a ne mogu da kažem da nisi lepa devojka. Nemam ništa protiv tebe, neću govoriti neke informacije spolja. Znam da si bila sa starijim, ali tu sam stao - rekao je Luka.

- Sandra Todić, isto mali budžet, ne držiš pažnju, imala si sukob sa Milenom, odnos sa Ivanom, tu si se povukla i rekla da želiš kući. Ali pokazala si da si dobra osoba - naveo je Vujović.

On je mali budžet dao i Radi, ali ju je ishvalio. Zatim je dao isti budžet i Urošu Staniću.

- Ja o tebi u suštni imam loše mišljenje što se tiče rijalitija, ali ne mogu da osporim da gineš za osobe koje voliš. Kada sam ušao čuo sam da si bio zanimljiv kao sin Aneli i Janjuša, moram da budem realan i da kažem da doprinosiš projektu, ali gaziš ljude kad su u crvenom, ali ih pustiš na miru. Mnogo manje vređaš ove godine - rekao je Luka i dao Urošu mali budžet.

- Bebica evo mali budžet, nisi kao prošle godine onakav da komentarišeš mene i Aneli, sam si primetio da je odnos tebe i Teodore klimav. Nemam lepo mišljenje o tebi jer ne prihvataš svoje greške, dok sam ja na primer svestan svojih grešaka - rekao je Luka.

