AKTUELNO

Zadruga

TERZA CRVEN KAO PAPRIKA, Kačavenda mu izukla priznanje: Sofija, volim te, zaljubljen sam u tebe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li se zaista samo šali?

Bora Terzić Terza danas je tokom ankete za najdvoličniju osobu toliko pobesneo da ga je Milena Kačavenda naterala da prizna svoje emocije prema Sofiji Janićijević.

- Pokazuješ da ti je stalo do Sofije - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stalo mi je i evo šta? Ovo su jeftine rijaliti fore. Evo ti si zaljubljena u Janjuša - bio je besan Terzić.

- Okej, a ti ovim pokazuješ da imaš emocije prema njoj - ponovila je Milena.

- Da evo Sofija zaljubljen sam u tebe i volim te! Hajde, skinite mi se. Ustani i priznaj da si zaljubljena u Janjuša - urlao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Farma

Kristijanu popuštaju kočnice? Smatra da mu je Dušica blizu i da mora da je odalji, Jelena Golubović mu dala rok (VIDEO)

Zadruga

HLADNI KAO LED! Anđelo i Anita sede jedno pored drugog, a među njima nevidljivi zid! (VIDEO)

Zadruga

BLAME, NEĆU VIŠE BITI S TOBOM! Aneli uništila i poslednje zrno nade za pomirenje sa Lukom! (VIDEO)

Lifestyle

Da li vas iskreno voli? Šest signala pokazaće vam da li je ludo zaljubljen ili ne

Lifestyle

Da li vas iskreno voli? Šest signala pokazaće vam da li je ludo zaljubljen ili ne

Zadruga

Zahladnelo u izolaciji: Sofija i Terza kao totalni stranci! (VIDEO)