TERZA CRVEN KAO PAPRIKA, Kačavenda mu izukla priznanje: Sofija, volim te, zaljubljen sam u tebe! (VIDEO)

Da li se zaista samo šali?
Bora Terzić Terza danas je tokom ankete za najdvoličniju osobu toliko pobesneo da ga je Milena Kačavenda naterala da prizna svoje emocije prema Sofiji Janićijević.
- Pokazuješ da ti je stalo do Sofije - rekla je Kačavenda.
- Stalo mi je i evo šta? Ovo su jeftine rijaliti fore. Evo ti si zaljubljena u Janjuša - bio je besan Terzić.
- Okej, a ti ovim pokazuješ da imaš emocije prema njoj - ponovila je Milena.
- Da evo Sofija zaljubljen sam u tebe i volim te! Hajde, skinite mi se. Ustani i priznaj da si zaljubljena u Janjuša - urlao je Terza.
Autor: R.L.