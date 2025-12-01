TERZA CRVEN KAO PAPRIKA, Kačavenda mu izukla priznanje: Sofija, volim te, zaljubljen sam u tebe! (VIDEO)

Da li se zaista samo šali?

Bora Terzić Terza danas je tokom ankete za najdvoličniju osobu toliko pobesneo da ga je Milena Kačavenda naterala da prizna svoje emocije prema Sofiji Janićijević.

- Pokazuješ da ti je stalo do Sofije - rekla je Kačavenda.

- Stalo mi je i evo šta? Ovo su jeftine rijaliti fore. Evo ti si zaljubljena u Janjuša - bio je besan Terzić.

- Okej, a ti ovim pokazuješ da imaš emocije prema njoj - ponovila je Milena.

- Da evo Sofija zaljubljen sam u tebe i volim te! Hajde, skinite mi se. Ustani i priznaj da si zaljubljena u Janjuša - urlao je Terza.

Autor: R.L.