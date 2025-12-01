SA SVIMA JE DOBAR, SMEŠKA SE, A JAKO JE DVOLIČAN! Boginja razvezala jezik, pa navela NJEGA kao NAJDVOLIČNIJEG! (VIDEO)

Bez ustezanja.
Učesnici su nastavili da biraju tri najdvoličnije osobe u Beloj kući.
- Na prvom mestu mi je Pečencia i ova ovde k*rvetina koja se j*bala u autu, a na prvom mestu Jovana, koja je smrtno zaljubljena u Milana - rekla je Babejićka.
- Prvo mesto Sara, sa svima je dobra, ali za svakog ima loše mišljenje, sad malo puštaš m*da otkad si sa Saletom. Drugo mesto je Milena Kačavenda, koja je bila dvolična prema Vanji, treća osoba je Bora, sa svima je dobar, kao smeška se, a mislim da je jako dvoličan - rekla je Boginja.
- Prvo Teodora, druga osoba je Bora, a treća osobu ne znam, ne znam gde se nalazim, čekaj da se setim, htela sam navesti Asmina - rekla je Anastasija.
