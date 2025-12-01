AKTUELNO

Zadruga

ON JE VERBALNO SAKAT, A ONA BIPOLARNA! Vanja Prodanović svojim rečnikom ZAKUCALA, učesnici joj aplaudirali! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Sa njom retko ko može na crtu.

Naredna učesnica koja je navodila najdvoličnije osobe bila je Vanja Prodanović, jedna od najelokventnijih učesnica ove sezone.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo mesto je Zorica Marković, drugo mesto mi je neko ko je nenamerno dvoličan, a to je zato što je verbalno sakat, to je Pečenica, ispadaš tupav, a treća osoba je ponovo nenamerno dvoličan, vrlo često je bipolaran, to je Jovana advokatica, to je opet prirodna dvoličnost - rekla je Vanja Prodanović.

Ona je nakon izlaganja dobila aplauz učesnika.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

