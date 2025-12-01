ON JE VERBALNO SAKAT, A ONA BIPOLARNA! Vanja Prodanović svojim rečnikom ZAKUCALA, učesnici joj aplaudirali! (VIDEO)

Sa njom retko ko može na crtu.

Naredna učesnica koja je navodila najdvoličnije osobe bila je Vanja Prodanović, jedna od najelokventnijih učesnica ove sezone.

- Prvo mesto je Zorica Marković, drugo mesto mi je neko ko je nenamerno dvoličan, a to je zato što je verbalno sakat, to je Pečenica, ispadaš tupav, a treća osoba je ponovo nenamerno dvoličan, vrlo često je bipolaran, to je Jovana advokatica, to je opet prirodna dvoličnost - rekla je Vanja Prodanović.

Ona je nakon izlaganja dobila aplauz učesnika.

