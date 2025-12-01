Zaratili kao nikad! Matora napljuvala Lukinu podelu budžeta, trese se Bela kuće! (VIDEO)

Haos!

U toku je "Pretres nedelje i izbor potrčka", voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matrojoj kako bi prokomentarisala podelu budžeta Luke Vujovića.

- Ako Aneli nema stav onda ne mora i on da nema. Ja sam sigurna da mu Milena nije odgovorila da bi to lagano prošlo. Ako je Aneli spustial loptu zbog deteta ne mora on. Ako Aneli pređe Terzi to pričao Aneli. Svake sledeće svađe će se isto desiti. Ako je Luksu zamerio onda treba i drugima. Pola budžeta je bilo spuštanje lopte. Videla sam da je Hana i plakala na stepenicama. Mislila sam da će Asminu ponoviti reči da je nula i sve to. Da Kačavenda nije ustala prošlo bi sve najnormalnije i niko ne bi iskomentarisao. Kad je ona ustala onda si promenio ploču - rekla je Matora.

- Što si joj dao veliki budžet? - pitao je Milan.

- Naravno da ću da joj dam jer na moju uvredu ona mene nije uvredila - rekao je Luka.

- Ja sam rekla danas da bih volela da sam dobila mali u njegovom sistemu vrednosti, ne bih volela da budem u istom košu sa Terzom i ostalima - rekla je Matora.

- Dobile su velike budžete osobe sa kojima sam najviše sedeo - rekao je Luka.

- I ti si mi uvredio devojku pa sam ti dala veliki. Ja kad sam Ivanu zamerila on je bio pijan i rekao je: "Napu*ite mi se ku*ca ti i tvoja devojka" - rekla je Matora.

- Nisi mu jednu ružnu reč rekla - rekao je Luka.

- Ja sam potvrdila sve što je rekao Anđelo, ali dok nema peckanja nećemo se dirati. Tako si i ti trebao sa Mielnom. Ti si hteo sa Kačavendom da spustiš loptu - rekla je Matora.

- Ti si naletela na mirnu osobu koja nije uzvratila - rekao je Luka.

- Meni Milena nije pretila, nije mi psovala babu i čukunbabu! Ja smatram samo da me izdala jer je prešla na Anitinu i Anđelovu stranu. Rekao je Ivanu da mu je dao srednji budžet jer je pristrasan prema Aneli, pa on ga nije uvredio. Ja sam takva i ne gazim ljude nego pričam argumente. Ti si meni potvrdio da ne misliš ono za mene i Draganu kad si rekao da sam ljubomorna na Anitu - rekla je Matora.

- Matora nema ni stav, ni karakter! Sećam se kad je Bebici delila budžet... Ja smatram da je njoj Anđelo odgovorio uvredom ili Milena da bi bio haos - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić