LETI PERJE! Aneli i Uroš zaratili, padaju gnusne prozivke kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Aneli Ahmić i Uroš Stanić su tokom večere usli u verbalni okršaj, te su jedno drugom uputili niz uvreda.

- Napadaš bivšeg prijatelja sramoto jedna - rekao je Uraš.

- Praljvko, operi ruke - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prljava si ti. Video sam u kakvom je stanju bila kuća kad sam došao, bez daske za wc šolju. Nemaš bojler - rekao je Uroš.

- Gde ti je mama koja te takvog napravila? - pitala je Aneli.

- Gde je tebi ćerka? Ko je vaspitava vračara ili Grofica? - pitao je Uroš.

- Napaćena žena! Na šta liči i šta je rodila, javno napaćena! Rodila je monstruma - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Grofica je rodila Situ monstruma - rekao je Uroš.

- Zelen ti je jezik, pozeleneo si - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić

