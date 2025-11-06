LETI PERJE! Aneli i Uroš zaratili, padaju gnusne prozivke kao nikad! (VIDEO)

Haos!
Aneli Ahmić i Uroš Stanić su tokom večere usli u verbalni okršaj, te su jedno drugom uputili niz uvreda.
- Napadaš bivšeg prijatelja sramoto jedna - rekao je Uraš.
- Praljvko, operi ruke - rekla je Aneli.
- Prljava si ti. Video sam u kakvom je stanju bila kuća kad sam došao, bez daske za wc šolju. Nemaš bojler - rekao je Uroš.
- Gde ti je mama koja te takvog napravila? - pitala je Aneli.
- Gde je tebi ćerka? Ko je vaspitava vračara ili Grofica? - pitao je Uroš.
- Napaćena žena! Na šta liči i šta je rodila, javno napaćena! Rodila je monstruma - rekla je Aneli.
- Grofica je rodila Situ monstruma - rekao je Uroš.
- Zelen ti je jezik, pozeleneo si - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić