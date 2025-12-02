Definitivni kraj?! Mića se busa da poznaje Minu, ona zaurlala: Neću da dozvolim sebi greške koje sam imala (VIDEO)

Ori se sve!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići, kako bi izneo sud o odnosu Mine Vrbaški i Bore Terze Terzića.

- Ja znam kako Mina voli, za mene je ovaj odnos kisela voda - rekao je Mića.

- Bravo - rekao je Terza.

- Šta bravo?! Mića nije bio sa mnom u spoljnom svetu, ljudi se menjaju kada ne ulaze dugo u rijaliti - rekla je Mina.

- Mina ti si rekla da nećeš zbog Milice da uđeš u vezu sa njim, pa si ušla. Ja Minu znam, Mina gine za svakoga - rekao je Mića.

- Jeste dosta mlako nego što je bilo, da, ali mi je rekla da se zaljubila - rekao je Bora.

- Ma neću da dozvolim sebi greške koje sam imala u prethodnim sezonama - urlala je Mina.

Autor: Nikola Žugić