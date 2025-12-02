Od januara nek pripreme živce, nagrabusili su: Uroš pripremio pakao cimerima, Luka spreman na radiklane promene od Nove godine (VIDEO)

Učesnici "Elite" su u subotu birali najnapornijeg među sobom, a svoj sud su, kao i uvek, dali i čitaoci u anketi na našem portalu.

3. mesto je Ivan Marinković

- Pa očekivano, čovek ne zaklapa. On je najveći kontraš. Uskače svima u reč i konstatno govori da to nije tako,a zapravo jeste - rekla je Mina.

- Meni Ivan nije naporan nego je poglup ponekad, neće da komentariše realno. Svuda se meša da bi nešto uspeo da pokvari i stavi crv sumnje. Misli da je smešan, a nije. Ja bih voleo da ga izbacimo - rekao je Asmin.

- Ja smatram da nisam naporan. Na početku sam govorio njoj kad se ljutila da ova veza sa Terzom nije dobra, a evo u rpavu sam. Bio sam naporan u tome da vas ubedim da ste lažna družina i došlo je do toga da jeste. Ja gde vidim ljubav stvarno ja je guram. Ako negde ne vidim ljubav tu sam da izginem ako treba - rekao je Ivan.

- Evo i sad si naporan - rekao je Asmin.

2. mesto je Luka Vujović﻿

- Što jeste, jeste. Naporan je kada je vođa, ponaša se kao da je predsednik - rekla je Aneli.

- Da, on je doktorirao. Videli smo i podelu budžeta. Luka je neko ko može puno da priča i voli. Prošle sezone nije toliko, ali ove sezone je baš naporan kad ustane da prča. Nikako direktno na temu - rekao je Terza.

- Ja sam navikao da je on takav. Tačno znam kad se zbuni, kad nema odgovor i kad će da se izbulji. Tačno znam kad smo bili klinci kad ga neko zaje*e sa nekom forom, napravi facu i kad smišlja da vrati - rekao je Filip.

- Od prvog janura će Lazar Vujović biti sa vama. U pravu su ljudi, besmisleno je da kažem da nisam naporan - rekao je Luka.

1. mesto je Uroš Stanić

- Uroš kaže direktno u lice ono što misli, čak i mene oplete. Zna da bude naporan, da priča pola sata, ali i provokacije - rekla je Maja.

- Ove sezone sam najmirniji. Ovo je leopard, a ne tigar! Ja sam gejpard! Drago mi je da ljudi imaju reakcije na mene. Od januara nek pripreme živce svi, nagrabusili su mnogi - rekao je Uroš.

