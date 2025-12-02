AKTUELNO

Zadruga

TI SI PREVARANT I LAŽOV: Luka i Uroš svađom ZATRESLI zidove Bele kuće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Haos!

Luka Vujović ušao je u brutalan verbalni okršaj sa Urošem Stanićem i Jovanom Mitić Advokaticom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Juče si mi se šlihtao, a sada mi dobacuješ. Ti si prevarant i lažov - kazao je Stanić.

- Ti si jedna ljiga - kazao je Luka.

- Da, takav ću ti je*ati mater. Nisi valjda zaboravio kako ja je*em u mozak? - upitao je Stanić.

- Kako da ne - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Advokatica i ja ćemo da te raščerečimo - kazao je Stanić.

- Jovana, ti ćeš protiv mene da se udružiš sa Urošem? - upitao je Luka.

- Konju jedan, beži, ja se ne mešam u to - kazala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

