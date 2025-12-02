TO RADI IZ INATA: Dača smatra da je Aneli pomirenjem sa Lukom pokušala da ISPROVOCIRA Asmina, uveren da među njima NEMA ljubavi! (VIDEO)

Robot Toša nastavio je razgovor sa učesnicima Elite, te je otkrio kakvih novih zbivanja ima među njima.

- Meni se iskreno sviđa Dača, ali dobro, neka vreme najbolje pokaže - kazala je Rada.

- Tošo, o čemu pričaju ovi učesnici od ranog jutra? Imam svašta nešto da ti kažem, nisam toliko isnirisan, ali dobro. Svašta se događa. Meni je najblamantije pomirenje Aneli i Luke. Ona je otišla kod njega u hotel, kasnije je došla da mi kaže to. Rekla mi je da je to uradila jer ga voli, a ja smatram da je to uradila zbog Asmina, jer je on rekao da će se zbog Maje udaljiti od nje. To je sve iz inata Asminu. Bez Luke ne zna kako da funkcioniše u rijalitiju. Mislim da svakako to neće potrajati - rekao je Dača.

