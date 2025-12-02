AKTUELNO

Zadruga

TO RADI IZ INATA: Dača smatra da je Aneli pomirenjem sa Lukom pokušala da ISPROVOCIRA Asmina, uveren da među njima NEMA ljubavi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezao jezik!

Robot Toša nastavio je razgovor sa učesnicima Elite, te je otkrio kakvih novih zbivanja ima među njima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se iskreno sviđa Dača, ali dobro, neka vreme najbolje pokaže - kazala je Rada.

- Tošo, o čemu pričaju ovi učesnici od ranog jutra? Imam svašta nešto da ti kažem, nisam toliko isnirisan, ali dobro. Svašta se događa. Meni je najblamantije pomirenje Aneli i Luke. Ona je otišla kod njega u hotel, kasnije je došla da mi kaže to. Rekla mi je da je to uradila jer ga voli, a ja smatram da je to uradila zbog Asmina, jer je on rekao da će se zbog Maje udaljiti od nje. To je sve iz inata Asminu. Bez Luke ne zna kako da funkcioniše u rijalitiju. Mislim da svakako to neće potrajati - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ispašćeš blam: Dača pokušao da otvori oči Sandri, za njen odnos sa Lukom više nema podršku! (VIDEO)

Zadruga

GOVORILA MI JE DA SE STALNO SVAĐA SA SITOM: Dača podneo Asminu detaljan izveštaj svih razgovora sa Aneli, žestoko opleo po njoj! (VIDEO)

Zadruga

PREKIPELO MU! Nerio se obračunao sa Lukom: Ubeđen da sve radi zbog fanova, pa se javno obratio verenici: Molim te, objavi sve (VIDEO)

Zadruga

DAO SVOJ SUD: Dača slasno osolio po Aneli i Luki, nju optužio da se smeška Anđelu kako bi Janjuša izbacila iz takta! (VIDEO)

Domaći

Haos u najavi: Anđelo progovorio o smeškanju sa Aneli, njenu vezu sa Lukom osudio na propast! (VIDEO)

Zadruga

On će biti gubitnik kad izađe: Luka čuva keca u rukavu da uništi Asmina, otkrio zašto se posvađao sa Aneli na dan veridbe (VIDEO)