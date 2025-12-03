Izaziva Terzu vrelim izdanjem!? Teodori izletela zadnjica iz šorca, ovaj prizor se retko viđa (VIDEO)

Šok!

Teodora Delić odlučila je da izađe ispred kazina gde je zastala sa Borislavom Terzić Terzom dok je njen bivši verenik Nenad Macanović Bebica ostao unutra.

Situacija ne bi bila čudna da ona svojevremeno nije u više navrata flertovala sa Terzom. Takođe, ona je bila u nikad kraćem šorcu iz kog je ispalo pola zadnjice.

Podesetimo, ona je nadavno osuđena od strane Bebičinog oca nakon preljube koju je načinila, te je izrekao niz loših reči na njen račun. Ona se jednom priliko raspala u komade, kada je govorila da im nikad nije dala povod za takvo mišljenje i da se uvek pred njima oblačila pristojno.

Mnogima se čini da je ovo njeno izdanje do sad najvulgarnije, te se svi pitaju kako li bi njegovi roditelji sada reagovali na ovu odevnu kombinaciju bivše snajke, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: A.Anđić