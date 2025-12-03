JA ĆU NJEGA UVEK VOLETI! Aneli se rasula u komade, plače i jeca na sav glas zbog Asmina! Spomenula i Staniju! (VIDEO)

Ne prestaje da razmišlja o njemu.

Aneli Ahmić došla je kod Drveta mudrosti u Rajski vrt, te je odmah na početku razgovora otkrila detalje pomirenja sa Lukom Vujovićem.

- Sinoć je bila žurka, bilo nam je dobro, zabavili smo se. Ja sam omiljena, pomirila sam se sa Lukom. Posle svega možemo još jednu šansu jedno drugom da pružimo i da pokušamo da izgladimo naše odnose. Izvini, puko mi je glas, ceo dan sam se svađala juče, nisam pevala, svađala sam se. Osetila sam da mi Luka fali, kad je bila podela budžeta videla sam da je spuštao loptu, i da želi komunikaciju, izabrao me za omiljenu, ja sam sve znala da će se to desiti. Ušla sam, zagrlila ga samo, i tu smo se pomirili. Zaslužujemo da pokušamo sve zaboraviti šta smo pričali jer imamo emocije i ja i on i da pokušamo sve iz početka, jer želim, ja sam odlučila da želim dati šansu da pokušamo sve ispraviti. I gori su praštali, pobeđivali u ljubavi, tako da smatram da možemo i ja i Luka to da uradimo - rekla je Aneli i nastavila:

- Nakon pomirenja je sve super, volimo se, ja ću se potruditi da to traje i da izbegavamo neke naše situacije, pokušaću da spustim loptu, da ne budem više onakva kakva sam bila kada sam pričala kako sam pričala, pokušaću da spustim skroz loptu, puno gorih ljudi ovde u kući ima, a mi smo se predstavili najgore - navela je ona.

Drvo ju je onda upitalo za sukob sa Milenom Kačavendom.

- Ne pitaj me o tome, sad kad se setim samo, otišla bih joj tamo... Pre neki dan smo se u vc-u svađale jer nije htela da me pusti da idem u vc, počela je da mi spominje porodicu i oca, ja sam joj uzvratila istom merom. Na pretresu je došlo do svađe kad je spomenula neke stvari koje se meni ne sviđaju, kad je rekla to za kapiju, da će možda i po mene neko doći, ja sam krenula da je vređam najstrašnije, neću ostati dužna, ko meni lomi stvari i ja lomim, ko mene zalije, ja ga zalijem. Nas dve imamo sukob već dve godine, tako da će se taj sukob sigurno nastaviti i nikad neće prestati, svaki dan ćemo imati sukob, samo da mi ne lomi stvari, polomila mi je kofer i polomila kozmetiku, ja sam njoj isto polomila, isto sam joj zalila krevet. Ja neću stati, jer nisam više budala, koju će vređati, spominjati porodice, ja ću uzvraćati istom merom, neću da dopustim da plačem zbog njih, biću gora od njih u tim svađama, dobiće ponovo, neću stati. Ta žena ima mrđnju prema meni, prošle godine mi je rekla da mi je ćerka k*rva, ja sam odlučila da ću se svima osvetiti za svaku uvredu koju su mi uputili, a oni su nastavili da budu još gori, do kraja će imati pakao sa mnom - najavila je Aneli.

Drvo je potom upitalo Aneli kakav joj je odnos sa Asminom Durdžićem.

- Ja imam posebnu emociju prema Asminu, ja njega jako volim, na neki drugi način, ja Luku volim kao partnera, to je strast, a Asmina volim kao oca mog deteta, imamo odličan odnos i nadam se da će odnos takav ostati, ja vidim da se on za mnoge stvari kaje, vidim u njegovom pristupu. Bolelo me je kako se on oseća, znam da mu je teško, teško mu je da me gleda, jer se prvi put susreće sa mnom uživo, jako mu je teško, a meni je isto teško kad vidim da mu je loše, to je prirodno jer imamo Noru. Kad vidim da mu je loše i meni nije dobro. Ceo dan sam razmišljala juče kako je njemu i on je sigurno razmišljao kako je meni, ja ću njega uvek voleti na taj neki način. Boli me što smo dopustili da dođemo do ovakve situacije, da budemo najgori. Nisu to ljubavne emocije, to su emocije prema ocu mog deteta, kad je njemu teško i meni je. Uzeli smo krivicu pola pola, ja prema njemu više nemam bes, bilo je vreme da se suočimo ovde jer mi smo naš odnos završili, on je nestao za nekoliko dana, i više se nikad nismo čuli ni videli, on je otišao kod Stanije, nismo imali priliku da razgovaramo i da se približimo jedno drugom - rekla je Aneli Ahmić.

Autor: R.L.