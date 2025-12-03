AKTUELNO

ISTO SI RADIO I SOFIJI! Mina i Terza svađom tresu Belu kuću, ona mu nabila rogove sa Viktorom zbog NJE! (VIDEO)

Ne prestaju da besne!

Mina Vrbaški i Bora Terzić Terza nastavili su svađu od noćas danas ispred Bele kuće. Naime, otkriveno je da je Mina namerno flertovala sa Viktorom Gagićem jer je Terza dobacivao Aniti.

- Legla si sinoć u krevet sa njim - rekao je Terza.

- Pa šta ako sam legla, nisam se izj*bala - rekla je Mina, pa dodala:

- To si isto radio i Sofiji, njoj si govorio to - bila je besna Vrbaški.

- Ti nisi bio u redu, rekao si da ćeš da pljesneš po g*zi Anitu - naveo je Dača.

- Blamovi, ja nisam ni sa kim legao u krevet, ti mene da dovodiš u crveno, idite izj*bite se, a ja obraz čuvam, čuvam obraz svoje porodice - uralo je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

