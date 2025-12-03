MILIMETRI IH DELE! Sofija i Milan samo što se ne poljube, evo šta se dešava među njima! (VIDEO)

Hoće li konačno ozvaničiti svoj odnos?

Sofija Janićijević i Milan Stojičković razgovarali su danas o svom odnosu, a onda su se zagrlili jače nego ikad.

- Rekao sam ti da neću da te smaram, ali šta god ti treba, tu sam za tebe, to znači da bi voleo da dođeš da me iznenadiš - rekao je Milan.

- To bih i ja želela, nisam bila raspoložena. Znači nešto mi falilo, nisam bila raspoložena - navela je Sofija.

- Ja danima nisam raspoložen - rekao je on.

- Ja sam uz tebe, to što ne dođem u pab, to ne znači da nisam uz tebe - istakla je Sofija.

Oni su se potom zagrlili jako i tako dugo ostali zagrljani.

Autor: R.L.