CAKA-PAKA DA BUDE SVE! Goca Džehverović razdelila radne zadatke, njima se nije radilo! (VIDEO)

Hoće li je poslušati?

Mama Džehva je postrojila učesnike za crni sto i odmah počela da deli zadatke, ko će šta da sredi po Beloj kući.

- Ja ću da čistim za 300 dinara - rekao je Uroš.

- Treba pušiona da se čisti, caka-paka da bude - viknula mu je Džehva.

- Ne znam odakle da krenem, od neradnika. Šta je ono smeće, pa uzmite jedan džak - rekla je Goca.

- Dvorište, da se jave četiri muškarca, limenke, papiri - navela je ona.

- Jovana adokatica je sve počistila u nedelju, ceo dan je čistila - istakla je Mina.

Zorica Marković prozvala je Iliju Pečenicu da ništa ne čisti.

Autor: R.L.