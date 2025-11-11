CAKA-PAKA DA BUDE SVE! Goca Džehverović razdelila radne zadatke, njima se nije radilo! (VIDEO)

Hoće li je poslušati?
Mama Džehva je postrojila učesnike za crni sto i odmah počela da deli zadatke, ko će šta da sredi po Beloj kući.
- Ja ću da čistim za 300 dinara - rekao je Uroš.
- Treba pušiona da se čisti, caka-paka da bude - viknula mu je Džehva.
- Ne znam odakle da krenem, od neradnika. Šta je ono smeće, pa uzmite jedan džak - rekla je Goca.
- Dvorište, da se jave četiri muškarca, limenke, papiri - navela je ona.
- Jovana adokatica je sve počistila u nedelju, ceo dan je čistila - istakla je Mina.
Zorica Marković prozvala je Iliju Pečenicu da ništa ne čisti.
Autor: R.L.