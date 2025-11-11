AKTUELNO

Zadruga

CAKA-PAKA DA BUDE SVE! Goca Džehverović razdelila radne zadatke, njima se nije radilo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hoće li je poslušati?

Mama Džehva je postrojila učesnike za crni sto i odmah počela da deli zadatke, ko će šta da sredi po Beloj kući.

- Ja ću da čistim za 300 dinara - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba pušiona da se čisti, caka-paka da bude - viknula mu je Džehva.

- Ne znam odakle da krenem, od neradnika. Šta je ono smeće, pa uzmite jedan džak - rekla je Goca.

- Dvorište, da se jave četiri muškarca, limenke, papiri - navela je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jovana adokatica je sve počistila u nedelju, ceo dan je čistila - istakla je Mina.

Zorica Marković prozvala je Iliju Pečenicu da ništa ne čisti.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

