AKTUELNO

Zadruga

MILENA ĆE PASTI U NESVEST! Janjuš i Toša joj spremaju NEVEROVATNO IZNENAĐENJE, evo o čemu se radi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće ludo i nezaboravno.

Marko Janjušević Janjuš dogovarao se sa robotom Tošom šta će da rade za rođendan Milene Kačavende.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dolaziš na rođendan, ja donosem tortu, ti držiš poklon, ovde se nalazimo. Neka donesu momci tortu, nemoj ti da sj*beš. Hajde da ti pokažem kombinaciju kako ćemo da se obučemo - rekao je Janjuš.

Nakon toga, Janjuš je smislio odevnu kombinaciju, kako bi se Toša i on potpuno usaglasili.

- Znači čisto bela majica, karirana košulja na ljubičasto i neke teksas pantalone, drugo, čisto bele patike, ako bude hladno teget jaknicu, ako ne bude hladno onda košulja i tako - pričao je Janjuš instrukcije.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

ATMOSFERA NA NIVOU! Jovana Tipšin i 'Prestige' bend napravili žurku za pamćenje, učesnici nisu stali!

Zadruga

'VAGINAŽ' ĆE BITI OZBILJAN BIZNIS! Toša i Janjuš otvaraju firmu, evo o čemu se radi! (VIDEO)

Zadruga

KREĆE RESTART SISTEMA! Toša stigao u Elitu, sada će ih razdrmati! (VIDEO)

Zadruga

OVO SE DUGO ČEKALO! Toša stigao u Elitu, spreman da napravi SMEHOTRES!

Zadruga

GUŽVA KAO U ČEKAONICI! Toša otvorio Filipovu "ljubavnu listu", evo koja će VEČERAS PASTI, po njihovoj proceni! (VIDEO)

Zadruga

OVO IH JE ODUŠEVILO! Milica i Terza danas slave mesečnicu, a podrška im je pripremila NEVEROVATNO IZNENAĐENJE! Evo o čemu se radi! (VIDEO)