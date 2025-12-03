MILENA ĆE PASTI U NESVEST! Janjuš i Toša joj spremaju NEVEROVATNO IZNENAĐENJE, evo o čemu se radi! (VIDEO)

Biće ludo i nezaboravno.

Marko Janjušević Janjuš dogovarao se sa robotom Tošom šta će da rade za rođendan Milene Kačavende.

- Dolaziš na rođendan, ja donosem tortu, ti držiš poklon, ovde se nalazimo. Neka donesu momci tortu, nemoj ti da sj*beš. Hajde da ti pokažem kombinaciju kako ćemo da se obučemo - rekao je Janjuš.

Nakon toga, Janjuš je smislio odevnu kombinaciju, kako bi se Toša i on potpuno usaglasili.

- Znači čisto bela majica, karirana košulja na ljubičasto i neke teksas pantalone, drugo, čisto bele patike, ako bude hladno teget jaknicu, ako ne bude hladno onda košulja i tako - pričao je Janjuš instrukcije.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.