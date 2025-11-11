GUŽVA KAO U ČEKAONICI! Toša otvorio Filipovu "ljubavnu listu", evo koja će VEČERAS PASTI, po njihovoj proceni! (VIDEO)

Da li su pogodili?
Toša je razgovarao sa učesnicima ispred prodavnice, a danas ga je interesovalo koju devojka će večeras biti sa Filipom Đukićem.
- Boro šta ti misliš, koga će večeras Fića - pitao je Toša.
- Delovalo je da će da uleti sa Ljuljeticom, Sofkom, a možda i mala Sara Šajić izgleda da joj se sviđa, rekla mi majke mi - istakao je Bora.
- Kako smo krenuli, svideće se Fića i Saletu Luksu - rekao je Toša.
- Sve ga čekaju, od prve do poslednje - naveo je Santana.
- Biće gužva kao u čekaonici - istakao je Toša.
- Ja ću Mikija da obučem u neki moj stajling večeras - rekao je Filip.
Autor: R.L.