Jako podmuklo: Direktna prozivka za Minu Vrbaški, Rada je potkačila zbog muvanja sa Viktorom! (VIDEO)

Drama!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Jovana Rajić i Radmilu Radu Todorović koji su pročitrali neke zanimljive naslove koje su napisali o aktuelnim dešavanjima.

- U svakoj čorbi zaprška, a Terza je postao vegeta pa je napao Viktora. Sve zbog Mine koja se smejala, a onda stala u Viktorovu odbranu. Ona je nakon žurke ležala u Viktorovom krevetu, jako podmuklo Mina - govorila je Rada.

Autor: A. Nikolić