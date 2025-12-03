AKTUELNO

Zadruga

Jako podmuklo: Direktna prozivka za Minu Vrbaški, Rada je potkačila zbog muvanja sa Viktorom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Jovana Rajić i Radmilu Radu Todorović koji su pročitrali neke zanimljive naslove koje su napisali o aktuelnim dešavanjima.

pročitajte još

Frapirao se od šoka: Filip saznao da Teodora od Bebice pokušava da napravi njega! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- U svakoj čorbi zaprška, a Terza je postao vegeta pa je napao Viktora. Sve zbog Mine koja se smejala, a onda stala u Viktorovu odbranu. Ona je nakon žurke ležala u Viktorovom krevetu, jako podmuklo Mina - govorila je Rada.

pročitajte još

Dokazao da nije utorak devojka: Anita nakon vrele akcije sa Filipom dobila drugačiji tretman od svih! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez karaktera, bez stava... Maja i Uroš udruženim snagama udarili na Filipa zbog muvanja sa Teodorom! (VIDEO)

Zadruga

Besan kao ris! Terza na sva usta proziva Minu Vrbaški: Ponižen sam kao smeće! (VIDEO)

Zadruga

Odjavio Minu i Alibabu u paketu: Terzi popustili živci, ponovo odsvirao kraj! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da sakrije ljubomoru: Terza pobesneo zbog Sofijinog odnosa sa Milanom! (VIDEO)

Zadruga

Puče prijateljstvo Mikija i Zorica: Zbog njegovog pomirenja sa Kačavendom pevačica odsvirala kraj! (VIDEO)

Domaći

Videla sam neke situacije... Mini pala roletna, pa sa Terzom STAVILA TAČKU zbog Teodore Delić! (VIDEO)