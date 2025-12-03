Klasičan paravan, najgore će proći: Haos Mine i Terze glavna tema u Beloj kući, takmičari sumanju da je ona samo ISKORISTILA Viktora! (VIDEO)

Drama!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov naredni gost bio je Sale Luks koji je dao iz prve ruke detalje o sukobu Mine Vrbaški i Borislava Terzića Terze.

- Mina je jutros dolazila sa onim zavodničkim osmehom, ali Terza nije spustio loptu. Ja sam očekivao da će da ga obrlati. Mislim da je Viktor kolateralna šteta. Viktor se tu provlači, dobija na važnosti. On je u priči između Bore i Anastasije, nije ružan i ispunjava sve uslove da bude oružje. Mislim da je on klasičan paravan i da će najgore da prođe - govorio je Sale.

- Pa mi znamo da je Mina od tako nebitnih pravila bitne koji su se kasnije lomili i skakali - dodao je Bora.

- Minina majka je podržala vezu, pre dva dana joj je grlio brata, a sad ih proziva. Ja sam sa oboje razgovarao, tu ide muška sujeta i ja sam prvi takav i ko zna šta bi bilo - nastavio je Luks.

Autor: A. Nikolić