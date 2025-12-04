AKTUELNO

Bolesno je da gleda sina: Nerio žestoko osudio majku Situ, pa se obračunao sa Aneli! Ahmićeva pokušala da opravda svoje postupke, pa se pogubila: Nisu bolesni mene da gledaju... (VIDEO)

Blam!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Sinoć kažeš Neriu da ga majka gleda kako ima se*s sa Hanom, kako je tvoja gledala dok si se onako čerečila sa Lukom?

- Moja majka ne gleda, oni nisu bolesnici. SIta nije boelsnica da čeka do šest ujutru da gleda. Moji nisu bolesnici da gledaju mene. NJih će gledati jer jedna narkomanka to radi od njega i obraća se Siti u kameru - rekla je Aneli.

- Moja mama ne gleda. Mi to potajno, sramota me pričati - rekla je Hana.

- A svog sina može da gleda? Meni ej bolesnije da gleda sina - rekao je Nerio.

- A da imam sa Asminom to bi bilo normalno da gleda? - pitala je Aneli.

