Čega se pametan stidi... Anita ponosna jer je Đukić ljubio napolju, a u Eliti mu služi samo za s*ks! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Minu Vrbaški i Anitu Stanojlović.

- Lepo ste se baš našle - glasilo je pitanje.

- Pa jesmo - rekla je Anita.

- Baš jesmo - rekla je Mina.

- Našle smo se, odgovaramo jedna drugoj i to je to - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Kada te to tačno Filip poljubio kada je bio trezan? Mi smo videli jedino cmakanje i vaćarenje s Teodorom? - glasilo je pitanje.

- Ljubio me napolju, a ako mu se sviđa Teodora nek ide kod nje. Ja dovoljno znam da vidim ko šta hoće od mene - rekla je Anita.

- Njoj je bitno šta je bilo napolju dok je Filipu bitno šta se dešava ovde - rekao je Pečenica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić