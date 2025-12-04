Čega se pametan stidi... Anita ponosna jer je Đukić ljubio napolju, a u Eliti mu služi samo za s*ks! (VIDEO)

Šok nad šokovima!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanja za Minu Vrbaški i Anitu Stanojlović.
- Lepo ste se baš našle - glasilo je pitanje.
- Pa jesmo - rekla je Anita.
- Baš jesmo - rekla je Mina.
- Našle smo se, odgovaramo jedna drugoj i to je to - rekla je Anita.
Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.
- Kada te to tačno Filip poljubio kada je bio trezan? Mi smo videli jedino cmakanje i vaćarenje s Teodorom? - glasilo je pitanje.
- Ljubio me napolju, a ako mu se sviđa Teodora nek ide kod nje. Ja dovoljno znam da vidim ko šta hoće od mene - rekla je Anita.
- Njoj je bitno šta je bilo napolju dok je Filipu bitno šta se dešava ovde - rekao je Pečenica.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić