Mene ne može niko da kupi ni za 300 miliona: Zorica postavila Luku na svoje mesto, pa od njega dobila javno izvinjenje (VIDEO)

Sve dođe na njeno!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Zoricu Marković.

Zašto si otpisala Luku?

- Nisam ga ni upisala, ni otpisala. Imali smo korektan odnos, bila sam fer prema njemu. Poštovali smo se. Kad je bio budžet za žurku Babejićka je došla da uzme za nas dve u donela mi je 100 dinara. Videla sam da je davao ovima što čiste po 300 i ja sam došla i dala mu jer mi ne treba. Mene boli uvo za budžet i za žurku. Ja popijem vodu. Bila sam iznenađena, uleteo je u sobu i kao smejao mu se ceo sto. Dao mi je 300 dinara, ali mene ne može da kupi na za 300 miliona. Onda sam otišla u hotel i rekla sam mu da ne može sa mnom ovako jer nije u pravu. Bacila sam mu 300 dinara u ono plastično za veš. Namerno sam napravila ono kad je kupovao čokolade. Vratila sam mu 300, isto kao da mi je dao 100 dinara - rekla je Zorica.

- Sećam se samo kako je izgorela kad sam jednu rečenicu rekao naglas. Znam ko je dobacio i kako se nasmejao svako. Dao bih joj 300 ili 200 da je bila tu, ali ona nije bila tu. Zorica jeste čistila pušionu i zaslužila je. Bacila je bez da mi kaže razlog. Pale su pare na sto i rekla je: "Evo ti tvojih 100 dinara", ne može tako - rekao je Luka.

- Ničim nisam zaslužila da mi maše prstom ispred nosa - rekla je Zorica.

- Ja se izvinjavam javno Zorici - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić